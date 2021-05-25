https://ria.ru/20210525/chinovnitsy-1733758048.html

В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка

В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка - РИА Новости, 25.05.2021

В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка

Бывший руководитель районного управления социальной защиты населения и ее подчиненная в Приамурье осуждены на 3,5 и 3 года колонии за хищение средств,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T07:44

2021-05-25T07:44

2021-05-25T07:44

россия

хищение

амурская область

владивосток

мазановский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Бывший руководитель районного управления социальной защиты населения и ее подчиненная в Приамурье осуждены на 3,5 и 3 года колонии за хищение средств, выделенных на покупку жилья пострадавшим от масштабного паводка 2019 года, сообщает областная прокуратура.Установлено, что в апреле и мае 2020 года местный житель, чей дом пострадал во время наводнения, обратился в отделение соцзащиты за помощью в оформлении сертификата на покупку жилья. Обе фигурантки знали, что мужчине положено 2,2 миллиона рублей, но нашли продавца, который согласился продать дом дешевле, и уговорили обратившегося к ним приобрести этот дом.Пострадавший считал, что покупает дом за полную стоимость сертификата, а продавец был убежден, что обязан вернуть работникам соцзащиты 515 тысяч рублей, что он и сделал после продажи жилья.В апреле-июне 2020 года фигурантки попытались похитить аналогичным образом 400 тысяч рублей у продавца другого дома. Но продавец обратилась в УФСБ России по Амурской области. В результате одна из чиновниц была задержана в момент передачи ей денег. Обе женщины признаны виновными по статьям "покушение на мошенничество" и "мошенничество"."Суд <…> назначил одной из виновных, являвшейся руководителем ГКУ АО УСЗН по Мазановскому району, 3 года 6 месяцев лишения свободы... Второй женщине суд назначил 3 года лишения свободы... Отбывать наказание осужденным надлежит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденных суд взыскал часть ущерба, не возмещенного ими на стадии предварительного расследования, в сумме 382,5 тысячи рублей", - сообщает прокуратура.Приговор в законную силу не вступил.В результате паводка 25 июля 2019 подтопленными оказались 135 населенных пунктов Приамурья, пострадали более 16,7 тысячи человек, ущерб составил 6,5 миллиарда рублей. Пострадавшими от паводка были признаны 948 жилых домов, где проживали 1590 человек.

https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732820006.html

https://ria.ru/20210524/vzyatka-1733583618.html

россия

амурская область

владивосток

мазановский район

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россия, хищение, амурская область, владивосток, мазановский район, происшествия