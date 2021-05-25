Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/chinovnitsy-1733758048.html
В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка
В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка - РИА Новости, 25.05.2021
В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка
Бывший руководитель районного управления социальной защиты населения и ее подчиненная в Приамурье осуждены на 3,5 и 3 года колонии за хищение средств,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T07:44
2021-05-25T07:44
россия
хищение
амурская область
владивосток
мазановский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Бывший руководитель районного управления социальной защиты населения и ее подчиненная в Приамурье осуждены на 3,5 и 3 года колонии за хищение средств, выделенных на покупку жилья пострадавшим от масштабного паводка 2019 года, сообщает областная прокуратура.Установлено, что в апреле и мае 2020 года местный житель, чей дом пострадал во время наводнения, обратился в отделение соцзащиты за помощью в оформлении сертификата на покупку жилья. Обе фигурантки знали, что мужчине положено 2,2 миллиона рублей, но нашли продавца, который согласился продать дом дешевле, и уговорили обратившегося к ним приобрести этот дом.Пострадавший считал, что покупает дом за полную стоимость сертификата, а продавец был убежден, что обязан вернуть работникам соцзащиты 515 тысяч рублей, что он и сделал после продажи жилья.В апреле-июне 2020 года фигурантки попытались похитить аналогичным образом 400 тысяч рублей у продавца другого дома. Но продавец обратилась в УФСБ России по Амурской области. В результате одна из чиновниц была задержана в момент передачи ей денег. Обе женщины признаны виновными по статьям "покушение на мошенничество" и "мошенничество"."Суд &lt;…&gt; назначил одной из виновных, являвшейся руководителем ГКУ АО УСЗН по Мазановскому району, 3 года 6 месяцев лишения свободы... Второй женщине суд назначил 3 года лишения свободы... Отбывать наказание осужденным надлежит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденных суд взыскал часть ущерба, не возмещенного ими на стадии предварительного расследования, в сумме 382,5 тысячи рублей", - сообщает прокуратура.Приговор в законную силу не вступил.В результате паводка 25 июля 2019 подтопленными оказались 135 населенных пунктов Приамурья, пострадали более 16,7 тысячи человек, ущерб составил 6,5 миллиарда рублей. Пострадавшими от паводка были признаны 948 жилых домов, где проживали 1590 человек.
https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732820006.html
https://ria.ru/20210524/vzyatka-1733583618.html
россия
амурская область
владивосток
мазановский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хищение, амурская область, владивосток, мазановский район, происшествия

В Приамурье осудили чиновниц за хищение денег для пострадавших от паводка

07:44 25.05.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Бывший руководитель районного управления социальной защиты населения и ее подчиненная в Приамурье осуждены на 3,5 и 3 года колонии за хищение средств, выделенных на покупку жилья пострадавшим от масштабного паводка 2019 года, сообщает областная прокуратура.
"Установлено, что осужденные, в обязанности которых входила помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации - паводка 2019 года, в приобретении жилых помещений, обманным путем забирали у продавцов квартир и домов часть денежных средств. Похищенные денежные средства женщины делили между собой", - говорится в сообщении.
Установлено, что в апреле и мае 2020 года местный житель, чей дом пострадал во время наводнения, обратился в отделение соцзащиты за помощью в оформлении сертификата на покупку жилья. Обе фигурантки знали, что мужчине положено 2,2 миллиона рублей, но нашли продавца, который согласился продать дом дешевле, и уговорили обратившегося к ним приобрести этот дом.
Пострадавший считал, что покупает дом за полную стоимость сертификата, а продавец был убежден, что обязан вернуть работникам соцзащиты 515 тысяч рублей, что он и сделал после продажи жилья.
В апреле-июне 2020 года фигурантки попытались похитить аналогичным образом 400 тысяч рублей у продавца другого дома. Но продавец обратилась в УФСБ России по Амурской области. В результате одна из чиновниц была задержана в момент передачи ей денег. Обе женщины признаны виновными по статьям "покушение на мошенничество" и "мошенничество".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:29
В Адыгее депутата обвинили в хищении при обустройстве Вечного огня
"Суд <…> назначил одной из виновных, являвшейся руководителем ГКУ АО УСЗН по Мазановскому району, 3 года 6 месяцев лишения свободы... Второй женщине суд назначил 3 года лишения свободы... Отбывать наказание осужденным надлежит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденных суд взыскал часть ущерба, не возмещенного ими на стадии предварительного расследования, в сумме 382,5 тысячи рублей", - сообщает прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил.
В результате паводка 25 июля 2019 подтопленными оказались 135 населенных пунктов Приамурья, пострадали более 16,7 тысячи человек, ущерб составил 6,5 миллиарда рублей. Пострадавшими от паводка были признаны 948 жилых домов, где проживали 1590 человек.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 04:29
На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке
 
РоссияХищениеАмурская областьВладивостокМазановский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
09:38В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19
09:38Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу
Лента новостейМолния