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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210525/bunker-1733775163.html
"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер
"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер - РИА Новости, 25.05.2021
"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер
Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне? Рассказываем про “Бункер-42” на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.
2021-05-25T12:00
2021-05-25T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер
Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне? Рассказываем про “Бункер-42” на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.
audio/mpeg
"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер
Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне? Рассказываем про “Бункер-42” на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.
audio/mpeg
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаЭксперт эпизода Сергей КаменскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

12:00 25.05.2021
 
Какая-то мистика
"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер
12:00
Читать ria.ru в
Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне? Рассказываем про “Бункер-42” на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Эксперт эпизода Сергей Каменский
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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