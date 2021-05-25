https://ria.ru/20210525/bu-1733748497.html

Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук

Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук - РИА Новости, 25.05.2021

Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук

Следует с большой осторожностью относиться к покупкам из вторых рук, особенно если речь идет о продуктах и бытовой технике, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T01:25

2021-05-25T01:25

2021-05-25T01:25

россия

роскачество

александр борисов

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следует с большой осторожностью относиться к покупкам из вторых рук, особенно если речь идет о продуктах и бытовой технике, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.По его словам, даже в случае с качественными продуктами есть риск покупки просроченного товара.Он также предостерегает от покупки брендовой одежды, с рук, а также мелкой и бытовой техники. Есть опасность, что продавец обманет.

https://ria.ru/20210406/avto-1604378914.html

россия

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2021

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россия, роскачество, александр борисов, общество