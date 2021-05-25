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Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук - РИА Новости, 25.05.2021
Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
Следует с большой осторожностью относиться к покупкам из вторых рук, особенно если речь идет о продуктах и бытовой технике, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T01:25
2021-05-25T01:25
2021-05-25T01:25
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роскачество
александр борисов
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следует с большой осторожностью относиться к покупкам из вторых рук, особенно если речь идет о продуктах и бытовой технике, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.По его словам, даже в случае с качественными продуктами есть риск покупки просроченного товара.Он также предостерегает от покупки брендовой одежды, с рук, а также мелкой и бытовой техники. Есть опасность, что продавец обманет.
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