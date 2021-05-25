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Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук - РИА Новости, 25.05.2021
Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
Следует с большой осторожностью относиться к покупкам из вторых рук, особенно если речь идет о продуктах и бытовой технике, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T01:25
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россия
роскачество
александр борисов
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следует с большой осторожностью относиться к покупкам из вторых рук, особенно если речь идет о продуктах и бытовой технике, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.По его словам, даже в случае с качественными продуктами есть риск покупки просроченного товара.Он также предостерегает от покупки брендовой одежды, с рук, а также мелкой и бытовой техники. Есть опасность, что продавец обманет.
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россия, роскачество, александр борисов, общество

Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук

01:25 25.05.2021
 
© Fotolia / Piotr MarcinskiКошелек
Кошелек - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Fotolia / Piotr Marcinski
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следует с большой осторожностью относиться к покупкам из вторых рук, особенно если речь идет о продуктах и бытовой технике, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.
"Не стоит покупать произведенные самостоятельно продукты, если они продаются вне торговых помещений. Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на сто процентов", — сказал специалист.
По его словам, даже в случае с качественными продуктами есть риск покупки просроченного товара.
Он также предостерегает от покупки брендовой одежды, с рук, а также мелкой и бытовой техники. Есть опасность, что продавец обманет.
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РоссияРоскачествоАлександр БорисовОбщество
 
 
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