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Британия закрыла свое воздушное пространство для самолетов "Белавиа"
Британия закрыла свое воздушное пространство для самолетов "Белавиа" - РИА Новости, 25.05.2021
Британия закрыла свое воздушное пространство для самолетов "Белавиа"
Британия запретила самолетам "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения, сообщил глава британского... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:44
2021-05-25T20:44
задержание основателя telegram-канала nexta
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в мире
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия запретила самолетам "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения, сообщил глава британского минтранса Грант Шаппс.Накануне Лондон отозвал разрешение белорусской авиакомпании на полеты в Британию и из Британии после воскресного инцидента с самолетом Ryanair в небе над Белоруссией.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
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задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, великобритания, белоруссия, в мире

Британия закрыла свое воздушное пространство для самолетов "Белавиа"

20:44 25.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия запретила самолетам "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения, сообщил глава британского минтранса Грант Шаппс.
Накануне Лондон отозвал разрешение белорусской авиакомпании на полеты в Британию и из Британии после воскресного инцидента с самолетом Ryanair в небе над Белоруссией.

"Вслед за вчерашним отзывом разрешения на полеты... я предпринимаю дальнейшие шаги. Самолетам белорусских авиалиний не будет позволяться входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения. Это решение вступает в силу незамедлительно", - написал Шаппс в Twitter.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
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Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaБелавиаВеликобританияБелоруссияВ мире
 
 
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