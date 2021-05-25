https://ria.ru/20210525/bolezn-1733763364.html

Мясников предупредил об опасности ипохондрии

Мясников предупредил об опасности ипохондрии - РИА Новости, 25.05.2021

Мясников предупредил об опасности ипохондрии

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале, в чем опасность ипохондрии и как отличить настоящее заболевание от тревожного состояния. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:05

2021-05-25T09:05

2021-05-25T10:30

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале, в чем опасность ипохондрии и как отличить настоящее заболевание от тревожного состояния.Он напомнил, что с 2013 года ипохондрию официально относят к разновидности тревожных расстройств, которое испытывают от пяти до 30 процентов пациентов медицинских учреждений. Это приводит к многократным обращениям к врачам, так что даже получило название "медицинский шопинг". "Отсюда вал ненужных исследований и манипуляций, а это уже чревато реальными угрозами. Циничная медицинская поговорка гласит: "Был бы человек, а болезнь найдется!" И находится какая-нибудь безобидная киста или невинный камешек — уточняют, лечат, удаляют, принося вред уже не только душе больного, но и его телу!" — объяснил Мясников.Чтобы отличить болезнь от простого беспокойства, он рекомендует воспользоваться специальным опросником (шкалой Вайтеля). Так, следует задать себе несколько вопросов:Утвердительный ответ на второй, четвертый и шестой вопросы свидетельствует, что это беспокойство о предполагаемой болезни, а вот ответ "да" на первый, третий, пятый и седьмой вопросы говорит лишь об убежденности в ее существовании, заключил медик.

https://ria.ru/20210524/opasnost-1733681131.html

https://ria.ru/20210521/produkty-1733290502.html

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александр мясников (врач), общество