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Мясников предупредил об опасности ипохондрии
Мясников предупредил об опасности ипохондрии - РИА Новости, 25.05.2021
Мясников предупредил об опасности ипохондрии
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале, в чем опасность ипохондрии и как отличить настоящее заболевание от тревожного состояния. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:05
2021-05-25T09:05
2021-05-25T10:30
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram-канале, в чем опасность ипохондрии и как отличить настоящее заболевание от тревожного состояния.Он напомнил, что с 2013 года ипохондрию официально относят к разновидности тревожных расстройств, которое испытывают от пяти до 30 процентов пациентов медицинских учреждений. Это приводит к многократным обращениям к врачам, так что даже получило название "медицинский шопинг". "Отсюда вал ненужных исследований и манипуляций, а это уже чревато реальными угрозами. Циничная медицинская поговорка гласит: "Был бы человек, а болезнь найдется!" И находится какая-нибудь безобидная киста или невинный камешек — уточняют, лечат, удаляют, принося вред уже не только душе больного, но и его телу!" — объяснил Мясников.Чтобы отличить болезнь от простого беспокойства, он рекомендует воспользоваться специальным опросником (шкалой Вайтеля). Так, следует задать себе несколько вопросов:Утвердительный ответ на второй, четвертый и шестой вопросы свидетельствует, что это беспокойство о предполагаемой болезни, а вот ответ "да" на первый, третий, пятый и седьмой вопросы говорит лишь об убежденности в ее существовании, заключил медик.
https://ria.ru/20210524/opasnost-1733681131.html
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александр мясников (врач), общество
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в Telegram-канале,
в чем опасность ипохондрии и как отличить настоящее заболевание от тревожного состояния.
Он напомнил, что с 2013 года ипохондрию официально относят к разновидности тревожных расстройств, которое испытывают от пяти до 30 процентов пациентов медицинских учреждений. Это приводит к многократным обращениям к врачам, так что даже получило название "медицинский шопинг".
"Отсюда вал ненужных исследований и манипуляций, а это уже чревато реальными угрозами. Циничная медицинская поговорка гласит: "Был бы человек, а болезнь найдется!" И находится какая-нибудь безобидная киста или невинный камешек — уточняют, лечат, удаляют, принося вред уже не только душе больного, но и его телу!" — объяснил Мясников.
Чтобы отличить болезнь от простого беспокойства, он рекомендует воспользоваться специальным опросником (шкалой Вайтеля). Так, следует задать себе несколько вопросов:
—Есть ли у вас, по вашему мнению, какое-либо заболевание?
—Испытываете ли вы тревогу по поводу состояния здоровья?
—Доверяете ли врачу, который не выявил у вас никаких серьезных отклонений?
—Как часто вы беспокоитесь по поводу возможной болезни?
—Испытываете ли вы болевые ощущения в разных частях тела?
—О существовании возможного недуга вы узнали из Сети, ТВ или от знакомых?
—Вы нашли у себя сразу несколько симптомов?
Утвердительный ответ на второй, четвертый и шестой вопросы свидетельствует, что это беспокойство о предполагаемой болезни, а вот ответ "да" на первый, третий, пятый и седьмой вопросы говорит лишь об убежденности в ее существовании, заключил медик.