https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html

Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2021

Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

Президент США Джо Байден осудил инцидент с самолетом Ryanair и задержание в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:32

2021-05-25T02:32

2021-05-25T09:37

telegram (приложение)

эдвард сноуден

эво моралес

евросоюз

джо байден

вильнюс

ryanair

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден осудил инцидент с самолетом Ryanair и задержание в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, призвал к его освобождению и заявил, что поручил разработать меры по привлечению к ответственности за случившееся.Байден подчеркнул, что оценивает случившееся как "позорное нападение на политическое инакомыслие и свободу прессы" и призвал к освобождению Протасевича "и других политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом Лукашенко". Как заявил президент США, он присоединяется к многочисленным призывам к международному расследованию случившегося, приветствует сообщения о том, что ЕС призвал к санкциями, а также попросил свою команду "разработать подходящие варианты привлечения к ответственности виновных". По словам Байдена, это должно быть сделано в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и международными организациями.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733752652.html

https://ria.ru/20210525/ryanair-1733748331.html

вильнюс

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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