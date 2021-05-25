https://ria.ru/20210525/belavia-1733888077.html

"Белавиа" отменила полеты в украинские города

"Белавиа" отменила полеты в украинские города - РИА Новости, 25.05.2021

"Белавиа" отменила полеты в украинские города

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов отменяет полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков с 26 мая по 31... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:39

2021-05-25T19:39

2021-05-25T19:47

белавиа

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов отменяет полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков с 26 мая по 31 августа, сообщила во вторник пресс-служба национального перевозчика.Украинский премьер Денис Шмыгаль во вторник сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики."В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев и B2 833 в Одессу", - говорится в сообщении на сайте компании.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/reysy-1733811351.html

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733824125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белавиа, одесса, львов, харьков, белоруссия, киев, украина, в мире