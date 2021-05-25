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"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября
"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября - РИА Новости, 25.05.2021
"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября
Белорусская "Белавиа" в связи с решением правительств Великобритании и Франции отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября этого года, сообщила во... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:30
2021-05-25T09:34
ryanair
задержание основателя telegram-канала nexta
белавиа
великобритания
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в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белорусская "Белавиа" в связи с решением правительств Великобритании и Франции отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября этого года, сообщила во вторник пресс-служба национального перевозчика.В пресс-службе отметили, что в "Белавиа" "огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить". "Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в сообщении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, великобритания, франция, лондон, белоруссия, париж, в мире

"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

09:30 25.05.2021 (обновлено: 09:34 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белорусская "Белавиа" в связи с решением правительств Великобритании и Франции отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября этого года, сообщила во вторник пресс-служба национального перевозчика.
"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
В пресс-службе отметили, что в "Белавиа" "огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить". "Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в сообщении.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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RyanairЗадержание основателя Telegram-канала NextaБелавиаВеликобританияФранцияЛондонБелоруссияПарижВ мире
 
 
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