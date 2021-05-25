https://ria.ru/20210525/belavia-1733765874.html

"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября - РИА Новости, 25.05.2021

"Белавиа" отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

Белорусская "Белавиа" в связи с решением правительств Великобритании и Франции отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября этого года, сообщила во... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:30

2021-05-25T09:30

2021-05-25T09:34

ryanair

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белорусская "Белавиа" в связи с решением правительств Великобритании и Франции отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября этого года, сообщила во вторник пресс-служба национального перевозчика.В пресс-службе отметили, что в "Белавиа" "огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить". "Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в сообщении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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франция

лондон

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, великобритания, франция, лондон, белоруссия, париж, в мире