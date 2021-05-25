https://ria.ru/20210525/beg-1733757010.html

Эксперт рассказала, как правильно начать заниматься бегом

Эксперт рассказала, как правильно начать заниматься бегом - РИА Новости, 25.05.2021

Эксперт рассказала, как правильно начать заниматься бегом

Начать заниматься бегом при отсутствии медицинских противопоказаний может любой желающий, при этом важно не переусердствовать, достаточно отдыхать и выбирать... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T07:09

2021-05-25T07:09

2021-05-25T07:09

анна маркович

россия

москва

бег

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572388700_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_66c7e5e8b9e407f94f7ab09641bdbae5.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Начать заниматься бегом при отсутствии медицинских противопоказаний может любой желающий, при этом важно не переусердствовать, достаточно отдыхать и выбирать обувь с хорошей амортизацией, рассказала РИА Новости терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Анна Маркович.Как и в любом виде спорта, увеличение нагрузки должно происходить постепенно. Не стоит стараться пробежать 10 километров или бежать до полного изнеможения на первой же пробежке. Лучше начинать с небольшой дистанции, которая дается легко, и увеличивать ее постепенно, советует терапевт.Важно также не забывать о восстановлении — делать дни отдыха и соблюдать режим."Если же в течение длительного времени не давать себе время на восстановление, это может привести к достаточно опасному состоянию перетренированности и хронической усталости, при котором происходит выброс гормонов надпочечников, что приводит к так называемому адреналовому истощению. В этом случае для возврата к прежнему режиму тренировок может потребоваться несколько месяцев", - обращает внимание Маркович.При отсутствии медицинских противопоказаний заниматься бегом может любой человек, отмечает она. Если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, недомоганий вроде покалываний в грудной клетке при физической нагрузке, можно начать занятия бегом без предварительного обследования. При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы рекомендуется консультация кардиолога, выполнение электрокардиограммы и прохождение теста. В случае хорошей переносимости нагрузки по итогам теста можно смело приступать к занятиям.Бег — один из наиболее доступных видов спорта, ведь для того, чтобы начать, необходима лишь пара кроссовок, рассуждает Маркович. Если вы решили попробовать этот вид активности, особенно ответственно стоит подойти к выбору обуви."Лучше остановиться на специализированных моделях кроссовок с хорошей амортизацией и поддержкой стопы — это помогает уменьшить воздействие ударной нагрузки на суставы. Мягкие кроссовки также прощают огрехи техники, поддерживая голеностопные суставы, если бегун, например, излишне "заваливает" ногу. От бега в кедах, берцах или модельной обуви лучше воздержаться", - рекомендует специалист.

https://ria.ru/20210522/beg-1733480278.html

https://rsport.ria.ru/20210523/metabolizm-1733140163.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна маркович, россия, москва, бег, спорт