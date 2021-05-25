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Эксперт рассказала, как правильно начать заниматься бегом
Эксперт рассказала, как правильно начать заниматься бегом - РИА Новости, 25.05.2021
Эксперт рассказала, как правильно начать заниматься бегом
Начать заниматься бегом при отсутствии медицинских противопоказаний может любой желающий, при этом важно не переусердствовать, достаточно отдыхать и выбирать... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T07:09
2021-05-25T07:09
анна маркович
россия
москва
бег
спорт
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Начать заниматься бегом при отсутствии медицинских противопоказаний может любой желающий, при этом важно не переусердствовать, достаточно отдыхать и выбирать обувь с хорошей амортизацией, рассказала РИА Новости терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Анна Маркович.Как и в любом виде спорта, увеличение нагрузки должно происходить постепенно. Не стоит стараться пробежать 10 километров или бежать до полного изнеможения на первой же пробежке. Лучше начинать с небольшой дистанции, которая дается легко, и увеличивать ее постепенно, советует терапевт.Важно также не забывать о восстановлении — делать дни отдыха и соблюдать режим."Если же в течение длительного времени не давать себе время на восстановление, это может привести к достаточно опасному состоянию перетренированности и хронической усталости, при котором происходит выброс гормонов надпочечников, что приводит к так называемому адреналовому истощению. В этом случае для возврата к прежнему режиму тренировок может потребоваться несколько месяцев", - обращает внимание Маркович.При отсутствии медицинских противопоказаний заниматься бегом может любой человек, отмечает она. Если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, недомоганий вроде покалываний в грудной клетке при физической нагрузке, можно начать занятия бегом без предварительного обследования. При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы рекомендуется консультация кардиолога, выполнение электрокардиограммы и прохождение теста. В случае хорошей переносимости нагрузки по итогам теста можно смело приступать к занятиям.Бег — один из наиболее доступных видов спорта, ведь для того, чтобы начать, необходима лишь пара кроссовок, рассуждает Маркович. Если вы решили попробовать этот вид активности, особенно ответственно стоит подойти к выбору обуви."Лучше остановиться на специализированных моделях кроссовок с хорошей амортизацией и поддержкой стопы — это помогает уменьшить воздействие ударной нагрузки на суставы. Мягкие кроссовки также прощают огрехи техники, поддерживая голеностопные суставы, если бегун, например, излишне "заваливает" ногу. От бега в кедах, берцах или модельной обуви лучше воздержаться", - рекомендует специалист.
https://ria.ru/20210522/beg-1733480278.html
https://rsport.ria.ru/20210523/metabolizm-1733140163.html
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анна маркович, россия, москва, бег, спорт

Эксперт рассказала, как правильно начать заниматься бегом

07:09 25.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМужчина бегает в парке
Мужчина бегает в парке - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Начать заниматься бегом при отсутствии медицинских противопоказаний может любой желающий, при этом важно не переусердствовать, достаточно отдыхать и выбирать обувь с хорошей амортизацией, рассказала РИА Новости терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Анна Маркович.
"В начале пробежки уделите не менее 15 минут разминке, чтобы подготовить суставы и мышцы к нагрузке. Начинайте с невысокого темпа бега. Становление техники бега позволит избежать травм и оптимизировать физические усилия, необходимые для преодоления дистанции. В этом могут помочь занятия с тренером или группой бегового сообщества", - советует Маркович.
Как и в любом виде спорта, увеличение нагрузки должно происходить постепенно. Не стоит стараться пробежать 10 километров или бежать до полного изнеможения на первой же пробежке. Лучше начинать с небольшой дистанции, которая дается легко, и увеличивать ее постепенно, советует терапевт.
Важно также не забывать о восстановлении — делать дни отдыха и соблюдать режим.
"Если же в течение длительного времени не давать себе время на восстановление, это может привести к достаточно опасному состоянию перетренированности и хронической усталости, при котором происходит выброс гормонов надпочечников, что приводит к так называемому адреналовому истощению. В этом случае для возврата к прежнему режиму тренировок может потребоваться несколько месяцев", - обращает внимание Маркович.
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При отсутствии медицинских противопоказаний заниматься бегом может любой человек, отмечает она. Если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, недомоганий вроде покалываний в грудной клетке при физической нагрузке, можно начать занятия бегом без предварительного обследования. При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы рекомендуется консультация кардиолога, выполнение электрокардиограммы и прохождение теста. В случае хорошей переносимости нагрузки по итогам теста можно смело приступать к занятиям.
Бег — один из наиболее доступных видов спорта, ведь для того, чтобы начать, необходима лишь пара кроссовок, рассуждает Маркович. Если вы решили попробовать этот вид активности, особенно ответственно стоит подойти к выбору обуви.
"Лучше остановиться на специализированных моделях кроссовок с хорошей амортизацией и поддержкой стопы — это помогает уменьшить воздействие ударной нагрузки на суставы. Мягкие кроссовки также прощают огрехи техники, поддерживая голеностопные суставы, если бегун, например, излишне "заваливает" ногу. От бега в кедах, берцах или модельной обуви лучше воздержаться", - рекомендует специалист.
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