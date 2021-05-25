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В Банке России сравнили МВФ с черепахой
В Банке России сравнили МВФ с черепахой - РИА Новости, 25.05.2021
В Банке России сравнили МВФ с черепахой
Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:02
2021-05-25T12:02
россия
сергей швецов
мвф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией снизить ключевую ставку в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов."Например, мы получили сомнительную рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ - это черепаха, которая пока выработает свою рекомендацию, проходит много времени. Похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, то есть летний или весенний. Слава Богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям. Ну мы, скажем так, улыбнулись и сделали, как надо - повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность", - заявил Швецов, выступая в Госдуме.Во вторник представители регулятора приняли участие на заседании фракции "Справедливая Россия".Международный валютный фонд в конце ноября прошлого года рекомендовал Банку России продолжить смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы, чтобы удержать инфляцию вблизи цели в 4%. А в феврале поступила рекомендация снизить ставку еще на 0,5 п.п. (с тогдашнего уровня в 4,25%). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда говорила, что МВФ в своих рекомендациях исходил из других ожиданий по инфляции, нежели российский регулятор.ЦБ РФ в марте повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, а в апреле - сразу на 0,5 п.п., до 5% годовых. Регулятор объяснил такой шаг в том числе повышенными инфляционными ожиданиями и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
https://ria.ru/20210518/banki-1732820279.html
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россия, сергей швецов, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика

В Банке России сравнили МВФ с черепахой

12:02 25.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией снизить ключевую ставку в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
"Например, мы получили сомнительную рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ - это черепаха, которая пока выработает свою рекомендацию, проходит много времени. Похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, то есть летний или весенний. Слава Богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям. Ну мы, скажем так, улыбнулись и сделали, как надо - повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность", - заявил Швецов, выступая в Госдуме.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:32
Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России
Во вторник представители регулятора приняли участие на заседании фракции "Справедливая Россия".
Международный валютный фонд в конце ноября прошлого года рекомендовал Банку России продолжить смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы, чтобы удержать инфляцию вблизи цели в 4%. А в феврале поступила рекомендация снизить ставку еще на 0,5 п.п. (с тогдашнего уровня в 4,25%). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда говорила, что МВФ в своих рекомендациях исходил из других ожиданий по инфляции, нежели российский регулятор.
ЦБ РФ в марте повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5%, а в апреле - сразу на 0,5 п.п., до 5% годовых. Регулятор объяснил такой шаг в том числе повышенными инфляционными ожиданиями и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 02:12
Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
 
РоссияСергей ШвецовМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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