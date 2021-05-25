Источник сообщил о гибели протестующего на митинге в Багдаде
© REUTERS / Thaier Al-SudaniВо время столкновений протестующих с сотрудниками служб безопасности на площади Тахрир в Багдаде, Ирак
БАГДАД, 25 мая - РИА Новости. Один иракский демонстрант погиб, еще несколько пострадали в результате столкновений протестующих с сотрудниками служб безопасности на площади Тахрир в Багдаде во вторник, сообщил РИА Новости источник в иракской комиссии по правам человека.
Сотни протестующих вышли ранее во вторник на площадь Тахрир в центре иракской столицы, основное их требование к властям - обнародовать результаты расследования серии убийств гражданских активистов и участников протестного движения в ряде провинций страны.
"Один демонстрант погиб, другие получили ранения после того, как иракские службы безопасности применили боевые патроны для разгона демонстрантов на площади Тахрир", - сказал собеседник агентства.
По его данным, протестующие подожгли несколько автомобилей сотрудников служб безопасности. Силовики продолжают попытки оттеснить демонстрантов с площади.
С октября 2019 года, когда в Ираке начались массовые протесты, более 70 активистов были убиты или на них были совершены покушения, десятки были похищены. С начала мая этого года произошло два подобных громких преступления. В городе Кербела неизвестные застрелили главу координационного совета протестующих Ихаба аль-Вазни, критиковавшего коррупционеров и призывавшего положить конец иранскому влиянию в городе. Спустя сутки неизвестные ранили корреспондента иракского телеканала Firat в городе Дивания к югу от Багдада.