https://ria.ru/20210525/bagdad-1733894700.html

Источник сообщил о гибели протестующего на митинге в Багдаде

Источник сообщил о гибели протестующего на митинге в Багдаде - РИА Новости, 25.05.2021

Источник сообщил о гибели протестующего на митинге в Багдаде

Один иракский демонстрант погиб, еще несколько пострадали в результате столкновений протестующих с сотрудниками служб безопасности на площади Тахрир в Багдаде... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:42

2021-05-25T20:42

2021-05-25T20:42

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БАГДАД, 25 мая - РИА Новости. Один иракский демонстрант погиб, еще несколько пострадали в результате столкновений протестующих с сотрудниками служб безопасности на площади Тахрир в Багдаде во вторник, сообщил РИА Новости источник в иракской комиссии по правам человека.Сотни протестующих вышли ранее во вторник на площадь Тахрир в центре иракской столицы, основное их требование к властям - обнародовать результаты расследования серии убийств гражданских активистов и участников протестного движения в ряде провинций страны."Один демонстрант погиб, другие получили ранения после того, как иракские службы безопасности применили боевые патроны для разгона демонстрантов на площади Тахрир", - сказал собеседник агентства.По его данным, протестующие подожгли несколько автомобилей сотрудников служб безопасности. Силовики продолжают попытки оттеснить демонстрантов с площади.С октября 2019 года, когда в Ираке начались массовые протесты, более 70 активистов были убиты или на них были совершены покушения, десятки были похищены. С начала мая этого года произошло два подобных громких преступления. В городе Кербела неизвестные застрелили главу координационного совета протестующих Ихаба аль-Вазни, критиковавшего коррупционеров и призывавшего положить конец иранскому влиянию в городе. Спустя сутки неизвестные ранили корреспондента иракского телеканала Firat в городе Дивания к югу от Багдада.

https://ria.ru/20210425/bagdad-1729858171.html

https://ria.ru/20210506/oruzhie-1731265564.html

багдад (город)

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кербела (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

багдад (город), ирак, кербела (город), в мире