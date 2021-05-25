https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733786179.html

МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией

МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией

Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией является политическим, но оно также принято с целью обезопасить своих граждан, заявил во вторник глава... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:37

2021-05-25T11:37

2021-05-25T11:37

задержание основателя telegram-канала nexta

дмитрий кулеба

ryanair

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией является политическим, но оно также принято с целью обезопасить своих граждан, заявил во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики."Почему принято такое решение. Оно на первый взгляд может показаться политическим. И оно таким и является. Но оно также связано с безопасностью. Потому что действия белорусской власти непредсказуемы, и мы не можем заблаговременно оценить все риски нахождения в авиационном пространстве Белоруссии. Поэтому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, власти Белоруссии пересекли "очередную красную линию" по отношению к своим гражданам и гражданам других стран, а также пренебрегли международным правом. "Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответов, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает еще что-то более наглое и жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным", - заявил Кулеба.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

украина

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задержание основателя telegram-канала nexta, дмитрий кулеба, ryanair, белоруссия, украина, в мире