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МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией
МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией
Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией является политическим, но оно также принято с целью обезопасить своих граждан, заявил во вторник глава... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:37
2021-05-25T11:37
задержание основателя telegram-канала nexta
дмитрий кулеба
ryanair
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией является политическим, но оно также принято с целью обезопасить своих граждан, заявил во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики."Почему принято такое решение. Оно на первый взгляд может показаться политическим. И оно таким и является. Но оно также связано с безопасностью. Потому что действия белорусской власти непредсказуемы, и мы не можем заблаговременно оценить все риски нахождения в авиационном пространстве Белоруссии. Поэтому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, власти Белоруссии пересекли "очередную красную линию" по отношению к своим гражданам и гражданам других стран, а также пренебрегли международным правом. "Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответов, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает еще что-то более наглое и жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным", - заявил Кулеба.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, дмитрий кулеба, ryanair, белоруссия, украина, в мире

МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией

11:37 25.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией является политическим, но оно также принято с целью обезопасить своих граждан, заявил во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
"Почему принято такое решение. Оно на первый взгляд может показаться политическим. И оно таким и является. Но оно также связано с безопасностью. Потому что действия белорусской власти непредсказуемы, и мы не можем заблаговременно оценить все риски нахождения в авиационном пространстве Белоруссии. Поэтому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, власти Белоруссии пересекли "очередную красную линию" по отношению к своим гражданам и гражданам других стран, а также пренебрегли международным правом. "Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответов, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает еще что-то более наглое и жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным", - заявил Кулеба.
Авиадиспетчеры во время наблюдения за самолетами на мониторе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 14:56
Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaДмитрий КулебаRyanairБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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