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Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск
Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск - РИА Новости, 25.05.2021
Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск
Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск, который должен был вылететь в 15.15 (16.15 мск), сообщили РИА Новости в службе информации варшавского аэропорта РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:49
2021-05-25T10:49
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
белавиа
lot
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минск
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск, который должен был вылететь в 15.15 (16.15 мск), сообщили РИА Новости в службе информации варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена.Там уточнили, что рейс из Варшавы в Минск белорусской авиакомпании "Белавиа" состоится. Он должен вылететь в 15.05 (16.05. мск).Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210525/polet-1733760910.html
https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белавиа, lot , польша, минск, белоруссия, в мире

Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск

10:49 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск, который должен был вылететь в 15.15 (16.15 мск), сообщили РИА Новости в службе информации варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена.
"LOT отменил рейс в Минск на 15.15 (16.15 мск), - сообщили в службе информации.
Там уточнили, что рейс из Варшавы в Минск белорусской авиакомпании "Белавиа" состоится. Он должен вылететь в 15.05 (16.05. мск).
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Air France и Finnair отказались от полетов над Белоруссией
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Авиадиспетчеры во время наблюдения за самолетами на мониторе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairБелавиаLOTПольшаМинскБелоруссияВ мире
 
 
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