Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210525/astrazeneca-1733841146.html
Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca
Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca - РИА Новости, 25.05.2021
Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca
Минздрав Ливана изучает случай смерти гражданина после получения вакцины от коронавируса AstraZeneca, проверяется информация о смерти еще восьми граждан,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:53
2021-05-25T18:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988618_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_4e15b1885fac2a2843c8a39204c2ff9d.jpg
БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Минздрав Ливана изучает случай смерти гражданина после получения вакцины от коронавируса AstraZeneca, проверяется информация о смерти еще восьми граждан, получивших прививки других компаний, заявил министр здравоохранения страны Хамед Хасан.На сегодняшний день наибольшее количество прививок от коронавируса, которыми располагает ливанский минздрав, производства компании Pfizer, они использовуются в первую очередь для вакцинации граждан преклонного возраста. AstraZeneca предусмотрена для граждан, не достигших 65 лет. Российская вакцина "Спутник V" распространяется среди частных компаний, и минздрав не компенсирует расходы на нее.По последним данным минздрава Ливана, количество желающих получить вакцину от коронавируса граждан достигло 1 425 433, что говорит о вакцинации 20,9% населения. По словам министра, к середине июля планируется провакцинировать до 70% населения страны.
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988618_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_035396dd8b5047b37cf430528cec8dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , ливан, в мире

Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca

15:53 25.05.2021 (обновлено: 18:04 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Минздрав Ливана изучает случай смерти гражданина после получения вакцины от коронавируса AstraZeneca, проверяется информация о смерти еще восьми граждан, получивших прививки других компаний, заявил министр здравоохранения страны Хамед Хасан.
"Есть один случай с летальным исходом человека получившего прививку AstraZeneca, этот вопрос находится в процессе расследования и изучения. Что касается других прививок, то мы расследуем восемь случаев", - сказал Хасан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Джадид".
На сегодняшний день наибольшее количество прививок от коронавируса, которыми располагает ливанский минздрав, производства компании Pfizer, они использовуются в первую очередь для вакцинации граждан преклонного возраста. AstraZeneca предусмотрена для граждан, не достигших 65 лет. Российская вакцина "Спутник V" распространяется среди частных компаний, и минздрав не компенсирует расходы на нее.
По последним данным минздрава Ливана, количество желающих получить вакцину от коронавируса граждан достигло 1 425 433, что говорит о вакцинации 20,9% населения. По словам министра, к середине июля планируется провакцинировать до 70% населения страны.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЛиванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния