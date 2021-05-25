https://ria.ru/20210525/astrazeneca-1733841146.html

Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca

Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca - РИА Новости, 25.05.2021

Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca

Минздрав Ливана изучает случай смерти гражданина после получения вакцины от коронавируса AstraZeneca, проверяется информация о смерти еще восьми граждан,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:53

2021-05-25T15:53

2021-05-25T18:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Минздрав Ливана изучает случай смерти гражданина после получения вакцины от коронавируса AstraZeneca, проверяется информация о смерти еще восьми граждан, получивших прививки других компаний, заявил министр здравоохранения страны Хамед Хасан.На сегодняшний день наибольшее количество прививок от коронавируса, которыми располагает ливанский минздрав, производства компании Pfizer, они использовуются в первую очередь для вакцинации граждан преклонного возраста. AstraZeneca предусмотрена для граждан, не достигших 65 лет. Российская вакцина "Спутник V" распространяется среди частных компаний, и минздрав не компенсирует расходы на нее.По последним данным минздрава Ливана, количество желающих получить вакцину от коронавируса граждан достигло 1 425 433, что говорит о вакцинации 20,9% населения. По словам министра, к середине июля планируется провакцинировать до 70% населения страны.

ливан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , ливан, в мире