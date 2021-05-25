Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca
15:53 25.05.2021 (обновлено: 18:04 25.05.2021)
БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Минздрав Ливана изучает случай смерти гражданина после получения вакцины от коронавируса AstraZeneca, проверяется информация о смерти еще восьми граждан, получивших прививки других компаний, заявил министр здравоохранения страны Хамед Хасан.
"Есть один случай с летальным исходом человека получившего прививку AstraZeneca, этот вопрос находится в процессе расследования и изучения. Что касается других прививок, то мы расследуем восемь случаев", - сказал Хасан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Джадид".
На сегодняшний день наибольшее количество прививок от коронавируса, которыми располагает ливанский минздрав, производства компании Pfizer, они использовуются в первую очередь для вакцинации граждан преклонного возраста. AstraZeneca предусмотрена для граждан, не достигших 65 лет. Российская вакцина "Спутник V" распространяется среди частных компаний, и минздрав не компенсирует расходы на нее.
По последним данным минздрава Ливана, количество желающих получить вакцину от коронавируса граждан достигло 1 425 433, что говорит о вакцинации 20,9% населения. По словам министра, к середине июля планируется провакцинировать до 70% населения страны.