https://ria.ru/20210525/armiya-1733834147.html
Путин заявил о выполнении в полном объеме плановых мероприятий в армии
Путин заявил о выполнении в полном объеме плановых мероприятий в армии - РИА Новости, 25.05.2021
Путин заявил о выполнении в полном объеме плановых мероприятий в армии
В прошлом году, несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в армии были выполнены в полном объеме, боеготовность частей и подразделений поддерживалась на РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:20
2021-05-25T15:20
2021-05-25T16:04
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. В прошлом году, несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в армии были выполнены в полном объеме, боеготовность частей и подразделений поддерживалась на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин."Поставленные задачи решались своевременно, четко. На высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений", - добавил президент.Он отметил, что это подтвердили и проверки, проведенные во всех военных округах и на Северном флоте.Россия продолжит совершенствовать структуру армии и флота, активно оснащать их современным вооружением и техникой, а также поддержит развитие оборонных предприятий, добавил Владимир Путин.Как отметил президент на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК во вторник, непростая ситуация в мире и потенциальные риски близ российских границ требуют от Вооруженных сил РФ высокой степени боеготовности."Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210522/armiya-1733456987.html
https://ria.ru/20210209/intellekt-1596625480.html
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россия, владимир путин, безопасность
СОЧИ, 25 мая - РИА Новости.
В прошлом году, несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в армии были выполнены в полном объеме, боеготовность частей и подразделений поддерживалась на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"Поставленные задачи решались своевременно, четко. На высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений", - добавил президент.
Он отметил, что это подтвердили и проверки, проведенные во всех военных округах и на Северном флоте.
Россия продолжит совершенствовать структуру армии и флота, активно оснащать их современным вооружением и техникой, а также поддержит развитие оборонных предприятий, добавил Владимир Путин.
Как отметил президент на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК во вторник, непростая ситуация в мире и потенциальные риски близ российских границ требуют от Вооруженных сил РФ высокой степени боеготовности.
"Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", - сказал Путин.