https://ria.ru/20210525/apteka-1733748052.html

Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках - РИА Новости, 25.05.2021

Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

Посетители аптек нередко сталкиваются с тем, что им предлагают купить вместо прописанного врачом лекарства его аналог. Стоит ли прислушиваться к таким советам,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T04:10

2021-05-25T04:10

2021-05-25T10:20

алексей хухрев

россия

мошенничество

здоровье

медицина

общество

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Врач рассказал, как россиян обманывают в аптеках

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посетители аптек нередко сталкиваются с тем, что им предлагают купить вместо прописанного врачом лекарства его аналог. Стоит ли прислушиваться к таким советам, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.По его мнению, это может быть не только желание помочь покупателю, но и обычная уловка: фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом.Не стоит доверять советам фармацевта больше, чем назначениям лечащего врача, подчеркнул он."Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал", — считает Хухрев.Исключение, добавил он, составляют препараты-дженерики, то есть непосредственные аналоги какого-либо лекарства. В них то же самое действующее вещество и в том же количестве, что и в оригинальном препарате, они имеют такое же международное непатентованное наименование, хотя торговые названия могут быть разными.Поэтому собеседник радио советует заранее поинтересоваться, какие дженерики есть у назначенного врачом препарата. Если по составу и стране производства все совпадает, то такое лекарство можно покупать и принимать.

https://ria.ru/20210509/manipulyatsii-1731451671.html

https://ria.ru/20210514/lekarstva-1732192430.html

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алексей хухрев, россия, мошенничество, здоровье, медицина, общество