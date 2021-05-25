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В Московской области загорелся ангар
В Московской области загорелся ангар - РИА Новости, 25.05.2021
В Московской области загорелся ангар
Здание ангара загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в городском округе Павловский Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:45
2021-05-25T16:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
павловский посад
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Здание ангара загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в городском округе Павловский Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.По его словам, информация о причине возгорания и пострадавших уточняется.Позднее в ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 53 человека и 16 единиц техники.Пожар в здании ангара в городском округе Павловский Посад Московской области локализован на 800 квадратных метрах, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он добавил, что сейчас проводится проливка и разборка конструкций ангара.
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россия
московская область (подмосковье)
павловский посад
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), павловский посад, происшествия

В Московской области загорелся ангар

16:45 25.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Здание ангара загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в городском округе Павловский Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"В деревне Тарасово происходит горение ангара на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о причине возгорания и пострадавших уточняется.
Позднее в ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 53 человека и 16 единиц техники.
Пожар в здании ангара в городском округе Павловский Посад Московской области локализован на 800 квадратных метрах, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 16.20 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас проводится проливка и разборка конструкций ангара.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
08:49
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Павловский ПосадПроисшествия
 
 
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