https://ria.ru/20210525/angar-1733850425.html

В Московской области загорелся ангар

В Московской области загорелся ангар - РИА Новости, 25.05.2021

В Московской области загорелся ангар

Здание ангара загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в городском округе Павловский Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:45

2021-05-25T16:45

2021-05-25T16:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

павловский посад

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Здание ангара загорелось на площади 1 тысяча квадратных метров в городском округе Павловский Посад Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.По его словам, информация о причине возгорания и пострадавших уточняется.Позднее в ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 53 человека и 16 единиц техники.Пожар в здании ангара в городском округе Павловский Посад Московской области локализован на 800 квадратных метрах, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он добавил, что сейчас проводится проливка и разборка конструкций ангара.

https://ria.ru/20210525/sklad-1733762209.html

россия

московская область (подмосковье)

павловский посад

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), павловский посад, происшествия