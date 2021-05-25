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Наука
https://ria.ru/20210525/android-1733798569.html
Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов
Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов - РИА Новости, 25.05.2021
Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов
Данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях в магазине приложений Google Play... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:35
2021-05-25T12:35
наука
кибератаки
кибербезопасность
google
google android
технологии
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях в магазине приложений Google Play. К такому выводу пришли исследователи компании Check Point Software Technologies, которая занимается изучением кибербезопасности.Как выяснили эксперты, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за недоработанной синхронизации с облачными базами данных. Среди такого софта называются Astro Guru, iFax и Screen Recorder.Ошибка могла привести к утечке личных данных: номера телефонов, история браузера, местоположение и другому. Слабая защита синхронизации может позволить злоумышленникам даже отправлять фишинговые сообщения пользователю, выдавая себя за разработчика приложения. Проблема, как замечают исследователи, так и не решена в большинстве приложений. Пользователям же советуют удалить потенциально опасный софт.
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кибератаки, кибербезопасность, google, google android, технологии

Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов

12:35 25.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина "М-видео" держит в руках смартфон
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях в магазине приложений Google Play. К такому выводу пришли исследователи компании Check Point Software Technologies, которая занимается изучением кибербезопасности.
Как выяснили эксперты, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за недоработанной синхронизации с облачными базами данных. Среди такого софта называются Astro Guru, iFax и Screen Recorder.
Ошибка могла привести к утечке личных данных: номера телефонов, история браузера, местоположение и другому. Слабая защита синхронизации может позволить злоумышленникам даже отправлять фишинговые сообщения пользователю, выдавая себя за разработчика приложения.
Проблема, как замечают исследователи, так и не решена в большинстве приложений. Пользователям же советуют удалить потенциально опасный софт.
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