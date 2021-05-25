https://ria.ru/20210525/android-1733798569.html

Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов

Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов - РИА Новости, 25.05.2021

Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов

Данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях в магазине приложений Google Play... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:35

2021-05-25T12:35

2021-05-25T12:35

наука

кибератаки

кибербезопасность

google

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077482_0:115:3174:1900_1920x0_80_0_0_8ef9ff04261267012be7d0a1b9d64b50.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях в магазине приложений Google Play. К такому выводу пришли исследователи компании Check Point Software Technologies, которая занимается изучением кибербезопасности.Как выяснили эксперты, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за недоработанной синхронизации с облачными базами данных. Среди такого софта называются Astro Guru, iFax и Screen Recorder.Ошибка могла привести к утечке личных данных: номера телефонов, история браузера, местоположение и другому. Слабая защита синхронизации может позволить злоумышленникам даже отправлять фишинговые сообщения пользователю, выдавая себя за разработчика приложения. Проблема, как замечают исследователи, так и не решена в большинстве приложений. Пользователям же советуют удалить потенциально опасный софт.

https://ria.ru/20210421/apple-1729346761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибератаки, кибербезопасность, google, google android, технологии