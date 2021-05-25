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https://ria.ru/20210525/agenty-1733900577.html
Греция опровергла сообщения об агентах белорусского КГБ на рейсе Ryanair
Греция опровергла сообщения об агентах белорусского КГБ на рейсе Ryanair - РИА Новости, 25.05.2021
Греция опровергла сообщения об агентах белорусского КГБ на рейсе Ryanair
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Греции нет никаких данных об "агентах КГБ" на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс, совершившем вынужденную... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T22:07
2021-05-25T22:07
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
кириакос мицотакис
ryanair
мид белоруссии
минск
белоруссия
вильнюс
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АФИНЫ, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Греции нет никаких данных об "агентах КГБ" на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс, совершившем вынужденную посадку в Минске, и назвал подобные слухи безосновательными.Сразу после происшествия с рейсом Ryanair, севшим в Минске после сообщения о минировании, ряд греческих СМИ стали утверждать, что на борту были агенты, потребовавшие посадки самолета в Белоруссии, чтобы захватить "оппозиционного журналиста".Во время беседы Мицотакиса с журналистами после саммита ЕС, обсуждавшего санкции против Белоруссии, одна из журналисток сообщила, что они "слышали, как генеральный директор Ryanair вчера почти с уверенностью говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию". Она спросила, есть ли у Греции такие данные, чтобы подтвердить слова гендиректора."Никаких", - ответил премьер."Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться. И я полагаю, что у нас были бы такие свидетельства", - сказал Мицотакис."У нас уже есть достаточно свидетельств, чтобы подтвердить, что объявление было сделано пилотом, которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолете якобы заложена бомба, и самолет из-за этого изменил курс и приземлился в Минске. Так что я считаю, что эти слухи полностью безосновательные", - сообщил премьер.Греческие СМИ считали версию об "агентах" одной из основных причин изменения курса, она активно обсуждалась после сообщений о том, что несколько человек не вылетели в Вильнюс после посадки в Минске. Позднее выяснилось, что один из оставшихся в Минске пассажиров является греком, который пояснил, что он летел через Вильнюс в Минск и он решил остаться, чтобы не терять времени.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, кириакос мицотакис, ryanair, мид белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Греция опровергла сообщения об агентах белорусского КГБ на рейсе Ryanair

22:07 25.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Греции нет никаких данных об "агентах КГБ" на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс, совершившем вынужденную посадку в Минске, и назвал подобные слухи безосновательными.
Сразу после происшествия с рейсом Ryanair, севшим в Минске после сообщения о минировании, ряд греческих СМИ стали утверждать, что на борту были агенты, потребовавшие посадки самолета в Белоруссии, чтобы захватить "оппозиционного журналиста".
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Во время беседы Мицотакиса с журналистами после саммита ЕС, обсуждавшего санкции против Белоруссии, одна из журналисток сообщила, что они "слышали, как генеральный директор Ryanair вчера почти с уверенностью говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию". Она спросила, есть ли у Греции такие данные, чтобы подтвердить слова гендиректора.
"Никаких", - ответил премьер.
"Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться. И я полагаю, что у нас были бы такие свидетельства", - сказал Мицотакис.
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"У нас уже есть достаточно свидетельств, чтобы подтвердить, что объявление было сделано пилотом, которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолете якобы заложена бомба, и самолет из-за этого изменил курс и приземлился в Минске. Так что я считаю, что эти слухи полностью безосновательные", - сообщил премьер.
Греческие СМИ считали версию об "агентах" одной из основных причин изменения курса, она активно обсуждалась после сообщений о том, что несколько человек не вылетели в Вильнюс после посадки в Минске. Позднее выяснилось, что один из оставшихся в Минске пассажиров является греком, который пояснил, что он летел через Вильнюс в Минск и он решил остаться, чтобы не терять времени.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичКириакос МицотакисRyanairМИД БелоруссииМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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