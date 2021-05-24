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Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России

Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России - РИА Новости, 24.05.2021

Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России

Период сильной жары с температурой до +37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T00:19

2021-05-24T00:19

2021-05-24T00:19

россия

погода

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

уфа

челябинская область

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Период сильной жары с температурой до +37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Температура существенно выше нормы наблюдается в Поволжье и на Урале уже более двух недель. Это провоцирует распространение лесных пожаров.Он добавил, что это продолжение "волны тепла" в регионе, и такие высокие температуры негативно сказываются на здоровье людей.Синоптик отметил, что высокий риск пожарной опасности сохранится в Поволжье и на Урале в ближайшие пять дней.По данным метеорологов, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области."В Челябинской области сильная жара, температура днем +36-37 градусов... В Курганской области на 7 градусов и более выше нормы. В Тюменской и Омской области на 10 градусов выше нормы. В Омской области сильная жара, +36 градусов и выше.. В Екатеринбурге будет 30 градусов и выше", - добавил ученый.Как уточнил Вильфанд, 22 мая были побиты несколько рекордов температуры в городах Поволжья. В Уфе новый рекорд 31,6 градуса, в Оренбурге 32,2 градуса, в Самаре 33,1 градуса.

https://ria.ru/20210521/pogoda-1733226770.html

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россия

поволжье

уфа

челябинская область

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россия, погода, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, уфа, челябинская область, общество