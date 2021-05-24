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Онлайн-конференция по итогам олимпиады "Я — профессионал"

Онлайн-конференция по итогам олимпиады "Я — профессионал" - РИА Новости, 24.05.2021

Онлайн-конференция по итогам олимпиады "Я — профессионал"

25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная итогам четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал".

2021-05-24T13:03

2021-05-24T13:03

2021-05-24T13:03

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Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН;- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;- руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия КАСАМАРА;- генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена БУНИНА;- участники олимпиады.Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Что ждет победителей? Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы