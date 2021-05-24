Онлайн-конференция по итогам олимпиады "Я — профессионал"
25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная итогам четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал".
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Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия КАСАМАРА;
- генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена БУНИНА;
- участники олимпиады.
Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Что ждет победителей?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия КАСАМАРА;
- генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена БУНИНА;
- участники олимпиады.
Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Что ждет победителей?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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