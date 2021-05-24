Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи
23:52 24.05.2021 (обновлено: 23:53 24.05.2021)
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Сторожевые катера в Чёрном море спасли одну терпящую бедствие и одну пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя яхты, оба судна отбуксированы в порт, рассказали РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.
"Сегодня днём из сочинского порта Нижняя имеретинская бухта в порт Гагры (Абхазия) вышла яхта "Валенсия", флаг Доминиканы. На её борту находились два человека. Два часа спустя с судна поступил сигнал бедствия. Оказалось, что в 13 морских милях от берега там вышел из строя двигатель, а в машинное отделение начала поступать вода. На помощь "Валенсии" из Новороссийска вышел пограничный сторожевой корабль, а из Имеретинского порта - яхта "Куба", - рассказал РИА Новости представитель погрануправления.
Однако "Куба" не смогла оказать помощь, потому что у неё самой возникли неисправности. Тем временем крен на правый борт у "Валенсии" начал увеличиваться.
"Подоспевший вовремя сторожевой корабль пограничников поднял на борт двух человек с "Валенсии" и начал буксировку судна в порт Нижняя имеретинская бухта, а пришедший на помощь катер Росгвардии отбуксировал туда же яхту "Куба". В течение двух часов все спасработы были завершены, операция береговой охраной ФСБ проведена успешно благодаря слаженным действиям, затопления яхт не допустили, пострадавших нет", - сообщил агентству представитель погранслужбы.