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Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи

Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи - РИА Новости, 24.05.2021

Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи

Сторожевые катера в Чёрном море спасли одну терпящую бедствие и одну пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя яхты, оба судна отбуксированы в порт,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T23:52

2021-05-24T23:52

2021-05-24T23:53

хорошие новости

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

черное море

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Сторожевые катера в Чёрном море спасли одну терпящую бедствие и одну пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя яхты, оба судна отбуксированы в порт, рассказали РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.Однако "Куба" не смогла оказать помощь, потому что у неё самой возникли неисправности. Тем временем крен на правый борт у "Валенсии" начал увеличиваться."Подоспевший вовремя сторожевой корабль пограничников поднял на борт двух человек с "Валенсии" и начал буксировку судна в порт Нижняя имеретинская бухта, а пришедший на помощь катер Росгвардии отбуксировал туда же яхту "Куба". В течение двух часов все спасработы были завершены, операция береговой охраной ФСБ проведена успешно благодаря слаженным действиям, затопления яхт не допустили, пострадавших нет", - сообщил агентству представитель погранслужбы.

черное море

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, происшествия