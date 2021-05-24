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Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи
Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи - РИА Новости, 24.05.2021
Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи
Сторожевые катера в Чёрном море спасли одну терпящую бедствие и одну пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя яхты, оба судна отбуксированы в порт,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T23:52
2021-05-24T23:53
хорошие новости
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
черное море
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Сторожевые катера в Чёрном море спасли одну терпящую бедствие и одну пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя яхты, оба судна отбуксированы в порт, рассказали РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.Однако "Куба" не смогла оказать помощь, потому что у неё самой возникли неисправности. Тем временем крен на правый борт у "Валенсии" начал увеличиваться."Подоспевший вовремя сторожевой корабль пограничников поднял на борт двух человек с "Валенсии" и начал буксировку судна в порт Нижняя имеретинская бухта, а пришедший на помощь катер Росгвардии отбуксировал туда же яхту "Куба". В течение двух часов все спасработы были завершены, операция береговой охраной ФСБ проведена успешно благодаря слаженным действиям, затопления яхт не допустили, пострадавших нет", - сообщил агентству представитель погранслужбы.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, происшествия

Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи

23:52 24.05.2021 (обновлено: 23:53 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЯхты на территории яхтклуба в Евпатории
Яхты на территории яхтклуба в Евпатории - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Сторожевые катера в Чёрном море спасли одну терпящую бедствие и одну пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя яхты, оба судна отбуксированы в порт, рассказали РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

"Сегодня днём из сочинского порта Нижняя имеретинская бухта в порт Гагры (Абхазия) вышла яхта "Валенсия", флаг Доминиканы. На её борту находились два человека. Два часа спустя с судна поступил сигнал бедствия. Оказалось, что в 13 морских милях от берега там вышел из строя двигатель, а в машинное отделение начала поступать вода. На помощь "Валенсии" из Новороссийска вышел пограничный сторожевой корабль, а из Имеретинского порта - яхта "Куба", - рассказал РИА Новости представитель погрануправления.

Однако "Куба" не смогла оказать помощь, потому что у неё самой возникли неисправности. Тем временем крен на правый борт у "Валенсии" начал увеличиваться.
"Подоспевший вовремя сторожевой корабль пограничников поднял на борт двух человек с "Валенсии" и начал буксировку судна в порт Нижняя имеретинская бухта, а пришедший на помощь катер Росгвардии отбуксировал туда же яхту "Куба". В течение двух часов все спасработы были завершены, операция береговой охраной ФСБ проведена успешно благодаря слаженным действиям, затопления яхт не допустили, пострадавших нет", - сообщил агентству представитель погранслужбы.
 
Хорошие новостиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Черное мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Краснодарский крайПроисшествия
 
 
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