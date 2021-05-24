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Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов
Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов - РИА Новости, 24.05.2021
Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов
МИД Латвии намерен ответить идентичным способом на высылку латвийских дипломатов из Белоруссии, говорится в сообщении МИД балтийской республики. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:32
2021-05-24T18:32
2021-05-24T18:45
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РИГА, 24 мая - РИА Новости. МИД Латвии намерен ответить идентичным способом на высылку латвийских дипломатов из Белоруссии, говорится в сообщении МИД балтийской республики."В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - говорится в сообщении МИД.Ранее в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест".Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
https://ria.ru/20210524/britaniya-1733707928.html
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