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Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов
Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов - РИА Новости, 24.05.2021
Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов
МИД Латвии намерен ответить идентичным способом на высылку латвийских дипломатов из Белоруссии, говорится в сообщении МИД балтийской республики. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:32
2021-05-24T18:45
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РИГА, 24 мая - РИА Новости. МИД Латвии намерен ответить идентичным способом на высылку латвийских дипломатов из Белоруссии, говорится в сообщении МИД балтийской республики."В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - говорится в сообщении МИД.Ранее в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест".Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
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задержание основателя telegram-канала nexta, мид латвии, владимир макей , рига, латвия, минск, белоруссия, в мире

Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов

18:32 24.05.2021 (обновлено: 18:45 24.05.2021)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУлица в Старой Риге
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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РИГА, 24 мая - РИА Новости. МИД Латвии намерен ответить идентичным способом на высылку латвийских дипломатов из Белоруссии, говорится в сообщении МИД балтийской республики.
"В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - говорится в сообщении МИД.
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Вчера, 18:19
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Ранее в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест".
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaМИД ЛатвииВладимир МакейРигаЛатвияМинскБелоруссияВ мире
 
 
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