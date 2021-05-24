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Белый дом заявил, что еще не готов назвать дату встречи Путина и Байдена
Белый дом заявил, что еще не готов назвать дату встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 24.05.2021
Белый дом заявил, что еще не готов назвать дату встречи Путина и Байдена
Разговор советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева был важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:21
2021-05-24T19:21
2021-05-24T21:29
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Разговор советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева был важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее возможные сроки и место Вашингтон пока объявить не готов, заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Встреча Салливана и Патрушева состоялась в Женеве в понедельник.Ранее Рсообщалось, что Патрушев и Салливан провели переговоры в Женеве, в ходе которых согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.Обсуждение взаимодействия США и РФ по вопросам ядерной стабильности войдет в повестку предстоящего саммита президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина, добавила Джен Псаки."Хотя пока время и место саммита не подтверждено …, обсуждение взаимодействия по вопросу ядерной стабильности, я подозреваю, будет частью его повестки", - сказала Псаки.Она отметила, что стороны продолжают взаимодействие по подготовке саммита.Ранее президент США Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны. Ожидается, что это может произойти в июне в Европе, где Байден будет принимать участие в саммите НАТО, а также посетит Великобританию. Официального подтверждения сроков и места проведения саммита пока нет.Россия и США в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, продлили на пять лет действие ДСНВ без изменений еще на пять лет.
https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости.
Разговор советников по нацбезопаноссти США
и России Джейка Салливана
и Николая Патрушева был важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее возможные сроки и место Вашингтон
пока объявить не готов, заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его (российским) коллегой и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить и продолжаем работать над этим", - сказала Псаки. Она отметила, что стороны продолжают контактировать по вопросу проведения саммита.
Встреча Салливана и Патрушева состоялась в Женеве
в понедельник.
Ранее Рсообщалось, что Патрушев и Салливан провели переговоры в Женеве, в ходе которых согласились, что нормализация отношений России
и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.
Обсуждение взаимодействия США и РФ по вопросам ядерной стабильности войдет в повестку предстоящего саммита президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина, добавила Джен Псаки.
"Хотя пока время и место саммита не подтверждено …, обсуждение взаимодействия по вопросу ядерной стабильности, я подозреваю, будет частью его повестки", - сказала Псаки.
Она отметила, что стороны продолжают взаимодействие по подготовке саммита.
Ранее президент США Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны. Ожидается, что это может произойти в июне в Европе, где Байден будет принимать участие в саммите НАТО, а также посетит Великобританию. Официального подтверждения сроков и места проведения саммита пока нет.
Россия и США в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, продлили на пять лет действие ДСНВ без изменений еще на пять лет.