https://ria.ru/20210524/vstrecha-1733719668.html

Белый дом заявил, что еще не готов назвать дату встречи Путина и Байдена

Белый дом заявил, что еще не готов назвать дату встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 24.05.2021

Белый дом заявил, что еще не готов назвать дату встречи Путина и Байдена

Разговор советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева был важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:21

2021-05-24T19:21

2021-05-24T21:29

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Разговор советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева был важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее возможные сроки и место Вашингтон пока объявить не готов, заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Встреча Салливана и Патрушева состоялась в Женеве в понедельник.Ранее Рсообщалось, что Патрушев и Салливан провели переговоры в Женеве, в ходе которых согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.Обсуждение взаимодействия США и РФ по вопросам ядерной стабильности войдет в повестку предстоящего саммита президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина, добавила Джен Псаки."Хотя пока время и место саммита не подтверждено …, обсуждение взаимодействия по вопросу ядерной стабильности, я подозреваю, будет частью его повестки", - сказала Псаки.Она отметила, что стороны продолжают взаимодействие по подготовке саммита.Ранее президент США Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны. Ожидается, что это может произойти в июне в Европе, где Байден будет принимать участие в саммите НАТО, а также посетит Великобританию. Официального подтверждения сроков и места проведения саммита пока нет.Россия и США в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, продлили на пять лет действие ДСНВ без изменений еще на пять лет.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

https://ria.ru/20210521/armiya-1733342313.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире