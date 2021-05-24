https://ria.ru/20210524/vstrecha-1733700318.html

Патрушев провел переговоры с помощником Байдена Салливаном

Патрушев провел переговоры с помощником Байдена Салливаном - РИА Новости, 24.05.2021

Патрушев провел переговоры с помощником Байдена Салливаном

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:37

2021-05-24T17:37

2021-05-24T18:31

джейк салливан

россия

женева (город)

николай патрушев

сша

политика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Патрушев и Салливан провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном", - говорится в сообщении.В аппарате СБ РФ уточнили, что приоритетное внимание на встрече было уделено тематике стратегической стабильности."Обсуждался широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес. Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения... Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

россия

женева (город)

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джейк салливан, россия, женева (город), николай патрушев, сша, политика