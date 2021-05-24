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Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена

Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 24.05.2021

Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:56

2021-05-24T15:56

2021-05-24T16:40

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энтони блинкен

сергей рябков

джо байден

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женева (город)

швейцария

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на источники.По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве.Представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии в понедельник не стал комментировать запрос газеты относительно данной информации, сообщает издание.Газета также отметила, что 23 мая в Женеву прибыл транспортный самолет американских ВВС Boeing C-17 Globemaster III. О его прибытии стало известно благодаря онлайн-сервисам для наблюдения за воздушными судами. Соответствующие скриншоты интернет-пользователи опубликовали в Twitter, пишет издание.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.

https://ria.ru/20210523/vstrecha-1733528026.html

россия

женева (город)

швейцария

сша

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россия, энтони блинкен, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире