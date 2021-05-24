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Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена
Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 24.05.2021
Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:56
2021-05-24T16:40
россия
энтони блинкен
сергей рябков
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на источники.По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве.Представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии в понедельник не стал комментировать запрос газеты относительно данной информации, сообщает издание.Газета также отметила, что 23 мая в Женеву прибыл транспортный самолет американских ВВС Boeing C-17 Globemaster III. О его прибытии стало известно благодаря онлайн-сервисам для наблюдения за воздушными судами. Соответствующие скриншоты интернет-пользователи опубликовали в Twitter, пишет издание.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
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россия, энтони блинкен, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире

Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена

15:56 24.05.2021 (обновлено: 16:40 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на источники.
По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве.
Представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии в понедельник не стал комментировать запрос газеты относительно данной информации, сообщает издание.
Газета также отметила, что 23 мая в Женеву прибыл транспортный самолет американских ВВС Boeing C-17 Globemaster III. О его прибытии стало известно благодаря онлайн-сервисам для наблюдения за воздушными судами. Соответствующие скриншоты интернет-пользователи опубликовали в Twitter, пишет издание.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
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