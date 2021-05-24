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Блинкен заявил о конструктивности встречи с Лавровым в Рейкьявике

Блинкен заявил о конструктивности встречи с Лавровым в Рейкьявике - РИА Новости, 24.05.2021

Блинкен заявил о конструктивности встречи с Лавровым в Рейкьявике

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике состоялся "конструктивный, очень деловой"... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:47

2021-05-24T02:47

2021-05-24T02:47

россия

энтони блинкен

сергей лавров

арктический совет

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике состоялся "конструктивный, очень деловой" разговор.Блинкен также подчеркнул, что более стабильные и предсказуемые отношения с РФ "были бы хороши для США", но в конечном итоге, решение о возможности такого сотрудничества остается за Москвой."Более стабильные, предсказуемые отношения с ними, я думаю, были бы хороши для нас, для них, и я бы сказал, для мира…В конечном итоге, за Россией остается решение о том, хочет ли она более предсказуемых, стабильных отношений. Нам нужно проверить это предположение", - отметил Блинкен.Первая личная встреча Лаврова и Блинкена прошла 19 мая в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета.

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

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москва

сша

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россия, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, москва, сша, в мире