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Блинкен заявил о конструктивности встречи с Лавровым в Рейкьявике
Блинкен заявил о конструктивности встречи с Лавровым в Рейкьявике - РИА Новости, 24.05.2021
Блинкен заявил о конструктивности встречи с Лавровым в Рейкьявике
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике состоялся "конструктивный, очень деловой"... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:47
2021-05-24T02:47
россия
энтони блинкен
сергей лавров
арктический совет
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике состоялся "конструктивный, очень деловой" разговор.Блинкен также подчеркнул, что более стабильные и предсказуемые отношения с РФ "были бы хороши для США", но в конечном итоге, решение о возможности такого сотрудничества остается за Москвой."Более стабильные, предсказуемые отношения с ними, я думаю, были бы хороши для нас, для них, и я бы сказал, для мира…В конечном итоге, за Россией остается решение о том, хочет ли она более предсказуемых, стабильных отношений. Нам нужно проверить это предположение", - отметил Блинкен.Первая личная встреча Лаврова и Блинкена прошла 19 мая в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета.
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, москва, сша, в мире

Блинкен заявил о конструктивности встречи с Лавровым в Рейкьявике

02:47 24.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике состоялся "конструктивный, очень деловой" разговор.
"У нас был, я думаю, конструктивный, очень деловой разговор, который продолжался почти два часа", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN. Его слова приводятся на сайте госдепартамента США.
Блинкен также подчеркнул, что более стабильные и предсказуемые отношения с РФ "были бы хороши для США", но в конечном итоге, решение о возможности такого сотрудничества остается за Москвой.
"Более стабильные, предсказуемые отношения с ними, я думаю, были бы хороши для нас, для них, и я бы сказал, для мира…В конечном итоге, за Россией остается решение о том, хочет ли она более предсказуемых, стабильных отношений. Нам нужно проверить это предположение", - отметил Блинкен.
Первая личная встреча Лаврова и Блинкена прошла 19 мая в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:00
России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
 
РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровАрктический советМоскваСШАВ мире
 
 
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