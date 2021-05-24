https://ria.ru/20210524/vooruzheniya-1733637076.html

МИД опубликовал данные по количеству ракет у России и США в рамках ДСНВ-3

МИД опубликовал данные по количеству ракет у России и США в рамках ДСНВ-3 - РИА Новости, 24.05.2021

МИД опубликовал данные по количеству ракет у России и США в рамках ДСНВ-3

МИД России опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о СНВ, продленного ранее на пять лет. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:22

2021-05-24T13:22

2021-05-24T18:34

дональд трамп

джо байден

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

безопасность

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. МИД России опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках Договора о СНВ, продленного ранее на пять лет.Информация приведена по состоянию на 1 марта 2021 года.Так, в категории "развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики" у Москвы 517 единиц, а у Вашингтона — 651.Россия владеет 1456 единицами "боезарядов на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, а также на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками". У США их 1357.Кроме того, у российской стороны 767 единиц "развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков". У американской стороны — 800 единиц.При этом в МИД подчеркнули, что заявленный США показатель равный 800 по последнему пункту достигнут "не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н"."Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору", — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что США также переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена ДСНВ. Вашингтон отказывается включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. "Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу", — пояснили в МИД,Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Этого удалось достичь, а стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях.Срок договора истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для страны и настаивал на новом соглашении с участием Китая. Переговоры ни к чему не привели, и это грозило развалом всей системы стратегической стабильности. Сменивший Трампа на посту Джо Байден высказался за продление без дополнительных условий. В конце января ДСНВ-3 продлили еще на пять лет.

https://ria.ru/20210427/minitmen-1729631923.html

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

https://ria.ru/20210519/odkb-1732994430.html

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дональд трамп, джо байден, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность