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В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города
В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города - РИА Новости, 24.05.2021
В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города
Водитель протестировал свой внедорожник, поднявшись по ступеням на Центральной набережной Волгограда, на него составлен протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:02
2021-05-24T13:02
2021-05-24T16:20
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волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Водитель протестировал свой внедорожник, поднявшись по ступеням на Центральной набережной Волгограда, на него составлен протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.По информации ведомства, камеры видеонаблюдения сняли, как рано утром в воскресенье внедорожник Toyota поднимается по лестнице Центральной набережной Волгограда. Видео опубликовано на странице волгоградской полиции в ВК."Как пояснил водитель, он решил протестировать внедорожные характеристики автомашины и взобрался по ступеням центральной лестницы", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, по данным полиции, ранее в тот же день он катал девушку на кузове своего автомобиля.Отмечается, что в отношении волгоградца составлены административные протоколы по статьям "движение по пешеходным дорожкам" и "нарушение правил перевозки пассажиров".
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Внедорожник взбирается по ступеням набережной в Волгограде
В Волгограде внедорожник карабкался по парадной лестнице Центральной набережной - полиции водитель заявил, что так тестировал машину.
2021-05-24T13:02
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PT1M01S
РИА Новости
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РИА Новости
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гумвд, волгоград, происшествия