https://ria.ru/20210524/volgograd-1733631517.html

В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города

В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города - РИА Новости, 24.05.2021

В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города

Водитель протестировал свой внедорожник, поднявшись по ступеням на Центральной набережной Волгограда, на него составлен протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:02

2021-05-24T13:02

2021-05-24T16:20

гумвд

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Водитель протестировал свой внедорожник, поднявшись по ступеням на Центральной набережной Волгограда, на него составлен протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.По информации ведомства, камеры видеонаблюдения сняли, как рано утром в воскресенье внедорожник Toyota поднимается по лестнице Центральной набережной Волгограда. Видео опубликовано на странице волгоградской полиции в ВК."Как пояснил водитель, он решил протестировать внедорожные характеристики автомашины и взобрался по ступеням центральной лестницы", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, по данным полиции, ранее в тот же день он катал девушку на кузове своего автомобиля.Отмечается, что в отношении волгоградца составлены административные протоколы по статьям "движение по пешеходным дорожкам" и "нарушение правил перевозки пассажиров".

https://ria.ru/20210524/buryatiya-1733619244.html

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Внедорожник взбирается по ступеням набережной в Волгограде В Волгограде внедорожник карабкался по парадной лестнице Центральной набережной - полиции водитель заявил, что так тестировал машину. 2021-05-24T13:02 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гумвд, волгоград, происшествия