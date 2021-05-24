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В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города
В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города - РИА Новости, 24.05.2021
В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города
Водитель протестировал свой внедорожник, поднявшись по ступеням на Центральной набережной Волгограда, на него составлен протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 24.05.2021
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гумвд
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Водитель протестировал свой внедорожник, поднявшись по ступеням на Центральной набережной Волгограда, на него составлен протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.По информации ведомства, камеры видеонаблюдения сняли, как рано утром в воскресенье внедорожник Toyota поднимается по лестнице Центральной набережной Волгограда. Видео опубликовано на странице волгоградской полиции в ВК."Как пояснил водитель, он решил протестировать внедорожные характеристики автомашины и взобрался по ступеням центральной лестницы", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, по данным полиции, ранее в тот же день он катал девушку на кузове своего автомобиля.Отмечается, что в отношении волгоградца составлены административные протоколы по статьям "движение по пешеходным дорожкам" и "нарушение правил перевозки пассажиров".
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Внедорожник взбирается по ступеням набережной в Волгограде
В Волгограде внедорожник карабкался по парадной лестнице Центральной набережной - полиции водитель заявил, что так тестировал машину.
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гумвд, волгоград, происшествия

В Волгограде внедорожник взобрался по лестнице на набережной города

13:02 24.05.2021 (обновлено: 16:20 24.05.2021)
 
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Водитель протестировал свой внедорожник, поднявшись по ступеням на Центральной набережной Волгограда, на него составлен протокол, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.
По информации ведомства, камеры видеонаблюдения сняли, как рано утром в воскресенье внедорожник Toyota поднимается по лестнице Центральной набережной Волгограда. Видео опубликовано на странице волгоградской полиции в ВК.
"Как пояснил водитель, он решил протестировать внедорожные характеристики автомашины и взобрался по ступеням центральной лестницы", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по данным полиции, ранее в тот же день он катал девушку на кузове своего автомобиля.
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Отмечается, что в отношении волгоградца составлены административные протоколы по статьям "движение по пешеходным дорожкам" и "нарушение правил перевозки пассажиров".
 
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