https://ria.ru/20210524/virus-1733656727.html

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса - РИА Новости, 24.05.2021

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:40

2021-05-24T14:40

2021-05-24T17:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот", — сказал он, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться."По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными", — заключил Гебрейесус.Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема — борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.

https://ria.ru/20210524/mid-1733602729.html

весь мир

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье, весь мир, здоровье - общество, воз, в мире