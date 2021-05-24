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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/virus-1733656727.html
ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса
ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса - РИА Новости, 24.05.2021
ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса
Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:40
2021-05-24T17:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот", — сказал он, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться."По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными", — заключил Гебрейесус.Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема — борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье, весь мир, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

14:40 24.05.2021 (обновлено: 17:14 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот", — сказал он, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.
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"По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными", — заключил Гебрейесус.
Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема — борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровьеВесь мирЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
 
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