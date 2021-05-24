https://ria.ru/20210524/vecherinka-1733583784.html

В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке

В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке - РИА Новости, 24.05.2021

В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке

Около 2,5 тысяч человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 человек были задержаны после того, как... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T04:48

2021-05-24T04:48

2021-05-24T13:06

tiktok

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 человек были задержаны после того, как мероприятие вылилось в беспорядки, передает телеканал CBS News.По его данным, люди собрались на вечеринку в субботу вечером, но полиция Хантингтон-Бич (округ Ориндж в южной Калифорнии) объявила собрание незаконным. Примечательно, что намерение прийти на мероприятие выражали люди по всем США, один из участников "вечеринки" рассказал, что проехал пол-Калифорнии, чтобы повеселиться, несмотря на пандемию.Согласно CBS Los Angeles, попытки полиции разогнать толпу привели к беспорядкам: в стражей порядка полетела пиротехника, некоторые принялись рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. На этом фоне до утра воскресенья был введен комендантский час.Отмечается, что 28 из 149 задержанных - несовершеннолетние. Среди прочего задержанным вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.

https://ria.ru/20210523/strelba-1733563528.html

калифорния

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tiktok, калифорния, сша, в мире