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В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке
В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке - РИА Новости, 24.05.2021
В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке
Около 2,5 тысяч человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 человек были задержаны после того, как... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:48
2021-05-24T13:06
tiktok
калифорния
сша
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 человек были задержаны после того, как мероприятие вылилось в беспорядки, передает телеканал CBS News.По его данным, люди собрались на вечеринку в субботу вечером, но полиция Хантингтон-Бич (округ Ориндж в южной Калифорнии) объявила собрание незаконным. Примечательно, что намерение прийти на мероприятие выражали люди по всем США, один из участников "вечеринки" рассказал, что проехал пол-Калифорнии, чтобы повеселиться, несмотря на пандемию.Согласно CBS Los Angeles, попытки полиции разогнать толпу привели к беспорядкам: в стражей порядка полетела пиротехника, некоторые принялись рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. На этом фоне до утра воскресенья был введен комендантский час.Отмечается, что 28 из 149 задержанных - несовершеннолетние. Среди прочего задержанным вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.
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tiktok, калифорния, сша, в мире

В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке

04:48 24.05.2021 (обновлено: 13:06 24.05.2021)
 
© AP Photo / Fox 11 KTTV/Mark RightmireЛюди, собравшиеся на вечеринку в городе Хантингтон-Бич, Калифорния
Люди, собравшиеся на вечеринку в городе Хантингтон-Бич, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Fox 11 KTTV/Mark Rightmire
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 человек были задержаны после того, как мероприятие вылилось в беспорядки, передает телеканал CBS News.
По его данным, люди собрались на вечеринку в субботу вечером, но полиция Хантингтон-Бич (округ Ориндж в южной Калифорнии) объявила собрание незаконным. Примечательно, что намерение прийти на мероприятие выражали люди по всем США, один из участников "вечеринки" рассказал, что проехал пол-Калифорнии, чтобы повеселиться, несмотря на пандемию.
Согласно CBS Los Angeles, попытки полиции разогнать толпу привели к беспорядкам: в стражей порядка полетела пиротехника, некоторые принялись рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. На этом фоне до утра воскресенья был введен комендантский час.
Отмечается, что 28 из 149 задержанных - несовершеннолетние. Среди прочего задержанным вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.
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