https://ria.ru/20210524/vaktsina-1733644738.html
В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак"
В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 24.05.2021
В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак"
Первая партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова в количестве более 9 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:57
2021-05-24T13:57
2021-05-24T13:57
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
центр им. м. п. чумакова
россия
здоровье - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598327463_0:105:1114:732_1920x0_80_0_0_5c5a8e8e5a94393ef18ae3433ae96af6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Первая партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова в количестве более 9 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.За весь период в Петербурге вакцинировано 652 750 человек, из них 552 562 полностью завершили цикл вакцинации. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз."Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210502/vaktsina-1730914144.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598327463_2:0:1114:834_1920x0_80_0_0_7a2206279d4a525d189fc2488c3b20fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", центр им. м. п. чумакова, россия, здоровье - общество, санкт-петербург