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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/vaktsina-1733644738.html
В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак"
В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 24.05.2021
В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак"
Первая партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова в количестве более 9 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:57
2021-05-24T13:57
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
центр им. м. п. чумакова
россия
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Первая партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова в количестве более 9 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.За весь период в Петербурге вакцинировано 652 750 человек, из них 552 562 полностью завершили цикл вакцинации. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз."Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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вакцина "ковивак", центр им. м. п. чумакова, россия, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак"

13:57 24.05.2021
 
© РИА Новости / ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против коронавирусной инфекции "КовиВак"
Российская вакцина против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Первая партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова в количестве более 9 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В Петербург поступила первая партия вакцины "КовиВак" ФГБНУ имени М.П. Чумакова в количестве 9360 комплектов доз", - говорится в сообщении.
За весь период в Петербурге вакцинировано 652 750 человек, из них 552 562 полностью завершили цикл вакцинации. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз.
"Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Третья российская вакцина от коронавируса КовиВак
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Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Центр им. М. П. ЧумаковаРоссияЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
 
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