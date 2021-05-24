https://ria.ru/20210524/vaktsina-1733644738.html

В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак"

В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 24.05.2021

В Петербург доставили первую партию вакцины "КовиВак"

Первая партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова в количестве более 9 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:57

2021-05-24T13:57

2021-05-24T13:57

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

центр им. м. п. чумакова

россия

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Первая партия вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова в количестве более 9 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.За весь период в Петербурге вакцинировано 652 750 человек, из них 552 562 полностью завершили цикл вакцинации. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз."Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210502/vaktsina-1730914144.html

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санкт-петербург

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вакцина "ковивак", центр им. м. п. чумакова, россия, здоровье - общество, санкт-петербург