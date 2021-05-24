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Пентагон заявил о риске усиления России на Ближнем Востоке
Пентагон заявил о риске усиления России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.05.2021
Пентагон заявил о риске усиления России на Ближнем Востоке
Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, сообщает AP со ссылкой на РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T07:11
2021-05-24T08:42
кеннет ф. макензи
россия
нато
москва
пекин
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, сообщает AP со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.Он обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции.В частности, военачальник не исключил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе."Думаю, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя", — подчеркнул он.Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся на Ближнем Востоке продажей оружия.Ранее в НАТО приняли решение до 1 мая начать вывод войск из Афганистана. США заявили, что завершат процесс до 11 сентября.
https://ria.ru/20210418/afganistan-1728775880.html
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пекин
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кеннет ф. макензи, россия, нато, москва, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Пентагон заявил о риске усиления России на Ближнем Востоке

07:11 24.05.2021 (обновлено: 08:42 24.05.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, сообщает AP со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.
Он обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции.
"Ближний Восток в целом — это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум", — заявил Маккензи.
В частности, военачальник не исключил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе.
"Думаю, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя", — подчеркнул он.
Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся на Ближнем Востоке продажей оружия.
Ранее в НАТО приняли решение до 1 мая начать вывод войск из Афганистана. США заявили, что завершат процесс до 11 сентября.
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Кеннет Ф. МакензиРоссияНАТОМоскваПекинКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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