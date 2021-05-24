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Пентагон заявил о риске усиления России на Ближнем Востоке

Пентагон заявил о риске усиления России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.05.2021

Пентагон заявил о риске усиления России на Ближнем Востоке

Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, сообщает AP со ссылкой на РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T07:11

2021-05-24T07:11

2021-05-24T08:42

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе, сообщает AP со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.Он обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции.В частности, военачальник не исключил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе."Думаю, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя", — подчеркнул он.Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся на Ближнем Востоке продажей оружия.Ранее в НАТО приняли решение до 1 мая начать вывод войск из Афганистана. США заявили, что завершат процесс до 11 сентября.

https://ria.ru/20210418/afganistan-1728775880.html

россия

москва

пекин

китай

вашингтон (город)

сша

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кеннет ф. макензи, россия, нато, москва, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире