Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией
17:58 24.05.2021 (обновлено: 19:03 24.05.2021)
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией, сообщили в пресс-службе главы государства.
Такое решение было принято на совещании Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главами МИД и МВД Дмитрием Кулебой и Арсеном Аваковым и другими высокопоставленными чиновниками.
В пресс-службе президента подчеркнули, что необходимость закрыть белорусское небо для украинских бортов продиктована событиями "вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска".
Позднее Шмыгаль сообщил о созыве внеочередного заседания правительства.
"Министерство иностранных дел и министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета", — написал премьер в своем Telegram-канале.
Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.