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Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией
Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021
Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:58
2021-05-24T19:03
задержание основателя telegram-канала nexta
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией, сообщили в пресс-службе главы государства.Такое решение было принято на совещании Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главами МИД и МВД Дмитрием Кулебой и Арсеном Аваковым и другими высокопоставленными чиновниками.В пресс-службе президента подчеркнули, что необходимость закрыть белорусское небо для украинских бортов продиктована событиями "вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска".Позднее Шмыгаль сообщил о созыве внеочередного заседания правительства."Министерство иностранных дел и министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета", — написал премьер в своем Telegram-канале.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
https://ria.ru/20210524/litva-1733662934.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией

17:58 24.05.2021 (обновлено: 19:03 24.05.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией, сообщили в пресс-службе главы государства.
Такое решение было принято на совещании Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главами МИД и МВД Дмитрием Кулебой и Арсеном Аваковым и другими высокопоставленными чиновниками.
В пресс-службе президента подчеркнули, что необходимость закрыть белорусское небо для украинских бортов продиктована событиями "вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска".
Позднее Шмыгаль сообщил о созыве внеочередного заседания правительства.
"Министерство иностранных дел и министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета", — написал премьер в своем Telegram-канале.
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Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
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