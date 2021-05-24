На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" требует прекратить любые дипломатические контакты с белорусскими властями, а также авиасообщение с Белоруссией, заявил глава объединения, депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
В заявлении межфракционного объединения Рады "За демократическую Беларусь" по задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича утверждается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает международной безопасности и угрозами взял в заложники пассажирский самолет, что можно расценивать как акт международного терроризма или воздушного пиратства.
"Межфракционное объединение Верховной рады Украины "За демократическую Беларусь" призывает к следующему. На время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко: официально признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности; прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных; немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси; прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью", - говориться в заявлении.
Депутаты также предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации, а также подготовить новый пакет санкций СНБО против Лукашенко.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.