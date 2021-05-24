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На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией
На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021
На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией
Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" требует прекратить любые дипломатические контакты с белорусскими властями, а также... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:27
2021-05-24T11:27
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
алексей гончаренко
александр лукашенко
верховная рада украины
владимир зеленский
минск
белоруссия
вильнюс
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КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" требует прекратить любые дипломатические контакты с белорусскими властями, а также авиасообщение с Белоруссией, заявил глава объединения, депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.В заявлении межфракционного объединения Рады "За демократическую Беларусь" по задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича утверждается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает международной безопасности и угрозами взял в заложники пассажирский самолет, что можно расценивать как акт международного терроризма или воздушного пиратства.Депутаты также предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации, а также подготовить новый пакет санкций СНБО против Лукашенко.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, алексей гончаренко, александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, минск, белоруссия, вильнюс, украина, в мире

На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией

11:27 24.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" требует прекратить любые дипломатические контакты с белорусскими властями, а также авиасообщение с Белоруссией, заявил глава объединения, депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
В заявлении межфракционного объединения Рады "За демократическую Беларусь" по задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича утверждается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает международной безопасности и угрозами взял в заложники пассажирский самолет, что можно расценивать как акт международного терроризма или воздушного пиратства.
"Межфракционное объединение Верховной рады Украины "За демократическую Беларусь" призывает к следующему. На время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко: официально признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности; прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных; немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси; прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью", - говориться в заявлении.
Депутаты также предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации, а также подготовить новый пакет санкций СНБО против Лукашенко.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлексей ГончаренкоАлександр ЛукашенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМинскБелоруссияВильнюсУкраинаВ мире
 
 
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