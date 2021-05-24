https://ria.ru/20210524/ukraina-1733610791.html

На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией

На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

На Украине призвали прекратить дипломатические контакты с Белоруссией

Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" требует прекратить любые дипломатические контакты с белорусскими властями, а также... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:27

2021-05-24T11:27

2021-05-24T11:27

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

алексей гончаренко

александр лукашенко

верховная рада украины

владимир зеленский

минск

белоруссия

вильнюс

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КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" требует прекратить любые дипломатические контакты с белорусскими властями, а также авиасообщение с Белоруссией, заявил глава объединения, депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.В заявлении межфракционного объединения Рады "За демократическую Беларусь" по задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича утверждается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает международной безопасности и угрозами взял в заложники пассажирский самолет, что можно расценивать как акт международного терроризма или воздушного пиратства.Депутаты также предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации, а также подготовить новый пакет санкций СНБО против Лукашенко.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

вильнюс

украина

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, алексей гончаренко, александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, минск, белоруссия, вильнюс, украина, в мире