https://ria.ru/20210524/uchenye-1733583328.html

WSJ: трое вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19

WSJ: трое вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

WSJ: трое вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19

Трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели незадолго до начала пандемии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американскую... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T04:20

2021-05-24T04:20

2021-05-24T10:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вашингтон

воз

мид кнр

ухань

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603501709_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_eceb261e52feebe6274ea88c83c621f9.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели незадолго до начала пандемии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.Первую вспышку COVID-19 зафиксировали именно в этом городе в декабре 2019 года. Как отмечает издание, названные ученые обращались в больницу из-за тяжелой болезни еще в ноябре того года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами".Авторы статьи утверждают, что информация разведки может "добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус, (вызывающий. — Прим. ред.) COVID-19, сбежать из лаборатории".В ответ на запрос WSJ в МИД Китая обвинили Вашингтон в попытках раскрутить теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Во внешнеполитическом ведомстве усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или "пытаются отвлечь внимание".В мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили, что существуют "косвенные доказательства" того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Члены партии указали на появление у некоторых из исследователей в научном учреждении осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавирусой инфекции, а также заявили о причастности китайских военных к лаборатории.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения COVID-19. В документе утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". Утверждается, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Соединенные Штаты и еще 13 государств опубликовали совместное заявление, выразив озабоченность выводами из доклада ВОЗ. Страны призвали к проведению "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html

https://ria.ru/20210329/voz-1603249547.html

вашингтон

ухань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вашингтон, воз, мид кнр, ухань, сша, в мире