https://ria.ru/20210524/uchenye-1733583328.html
WSJ: трое вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19
WSJ: трое вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
WSJ: трое вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19
Трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели незадолго до начала пандемии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американскую... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:20
2021-05-24T04:20
2021-05-24T10:25
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели незадолго до начала пандемии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.Первую вспышку COVID-19 зафиксировали именно в этом городе в декабре 2019 года. Как отмечает издание, названные ученые обращались в больницу из-за тяжелой болезни еще в ноябре того года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами".Авторы статьи утверждают, что информация разведки может "добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус, (вызывающий. — Прим. ред.) COVID-19, сбежать из лаборатории".В ответ на запрос WSJ в МИД Китая обвинили Вашингтон в попытках раскрутить теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Во внешнеполитическом ведомстве усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или "пытаются отвлечь внимание".В мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили, что существуют "косвенные доказательства" того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Члены партии указали на появление у некоторых из исследователей в научном учреждении осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавирусой инфекции, а также заявили о причастности китайских военных к лаборатории.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения COVID-19. В документе утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". Утверждается, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Соединенные Штаты и еще 13 государств опубликовали совместное заявление, выразив озабоченность выводами из доклада ВОЗ. Страны призвали к проведению "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html
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коронавирус covid-19, вашингтон, воз, мид кнр, ухань, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости.
Трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели незадолго до начала пандемии, пишет Wall Street Journal
со ссылкой на американскую разведку.
Первую вспышку COVID-19 зафиксировали именно в этом городе в декабре 2019 года. Как отмечает издание, названные ученые обращались в больницу из-за тяжелой болезни еще в ноябре того года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусами".
Авторы статьи утверждают, что информация разведки может "добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус, (вызывающий. — Прим. ред.) COVID-19, сбежать из лаборатории".
В ответ на запрос WSJ в МИД Китая
обвинили Вашингтон в попытках раскрутить теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Во внешнеполитическом ведомстве усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или "пытаются отвлечь внимание".
В мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили, что существуют "косвенные доказательства" того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Члены партии указали на появление у некоторых из исследователей в научном учреждении осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавирусой инфекции, а также заявили о причастности китайских военных к лаборатории.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения COVID-19. В документе утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". Утверждается, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Соединенные Штаты и еще 13 государств опубликовали совместное заявление, выразив озабоченность выводами из доклада ВОЗ. Страны призвали к проведению "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.