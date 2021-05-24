https://ria.ru/20210524/uchenik-1733588947.html

В Югре ученик гимназии пришел на последний звонок с ножом

В Югре ученик гимназии пришел на последний звонок с ножом - РИА Новости, 24.05.2021

В Югре ученик гимназии пришел на последний звонок с ножом

Ученик православной гимназии в Нижневартовске (ХМАО) пришел на последний звонок с перочинным ножом, он забыл достать его из рюкзака после похода в лес, сообщили РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:40

2021-05-24T08:40

2021-05-24T08:40

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Ученик православной гимназии в Нижневартовске (ХМАО) пришел на последний звонок с перочинным ножом, он забыл достать его из рюкзака после похода в лес, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Случай произошел в субботу, в этот день в образовательном учреждении проходили последние звонки."Мальчик пришел на торжественную линейку вместе со своими родителями. О том, что у него есть нож, стало известно при проверке на входе. Ножик доставали при родителях, а мальчик пояснил, что накануне они ходили в лес, брал нож с собой, забыл вытащить из рюкзака. Родители историю подтвердили", - сказал собеседник агентства.По его словам, нож небольшой, перочинный, его обнаружили благодаря рамкам металлодетектора, какого-либо злого умысла у подростка не было, тем не менее, полиция проводит проверку.Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщил, что, скорее всего, полиция примет решение об отказе в возбуждении административного или уголовного производства, учитывая обстоятельства случившегося. Согласно информации региональных СМИ, мальчик является сыном настоятеля одного из местных храмов.

https://ria.ru/20210520/peterburg-1733088492.html

https://ria.ru/20210419/izbienie-1728870487.html

нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижневартовск, происшествия