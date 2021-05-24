https://ria.ru/20210524/tyumen-1733648370.html

В Тюмени ищут водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера

В Тюмени ищут водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера - РИА Новости, 24.05.2021

В Тюмени ищут водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера

ГИБДД в Тюмени намерена привлечь к ответственности водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоинспекции... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:07

2021-05-24T14:07

2021-05-24T14:07

тюменская область

тюмень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. ГИБДД в Тюмени намерена привлечь к ответственности водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоинспекции Тюменской области.Ранее в Telegram-каналах появились фото "Лады Приоры", у которой вместо задних госномеров значится белыми буквами на черном фоне "Люцифер".В автоинспекции заявили, что этого автомобилиста уже не раз задерживали и привлекали к ответственности – в том числе потому, что машина не была зарегистрирована, и за тонировку."Мы можем его наказать либо за нарушение правил регистрации, если машина не зарегистрирована, либо за управление без государственных регистрационных знаков. Раньше он был не зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас задержим, будем смотреть, зарегистрировал он автомобиль или нет. Его сейчас разыскивают", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210518/voditel-1732841165.html

тюменская область

тюмень

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тюменская область, тюмень