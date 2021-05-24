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В Тюмени ищут водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера
В Тюмени ищут водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера - РИА Новости, 24.05.2021
В Тюмени ищут водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера
ГИБДД в Тюмени намерена привлечь к ответственности водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоинспекции... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:07
2021-05-24T14:07
тюменская область
тюмень
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. ГИБДД в Тюмени намерена привлечь к ответственности водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоинспекции Тюменской области.Ранее в Telegram-каналах появились фото "Лады Приоры", у которой вместо задних госномеров значится белыми буквами на черном фоне "Люцифер".В автоинспекции заявили, что этого автомобилиста уже не раз задерживали и привлекали к ответственности – в том числе потому, что машина не была зарегистрирована, и за тонировку."Мы можем его наказать либо за нарушение правил регистрации, если машина не зарегистрирована, либо за управление без государственных регистрационных знаков. Раньше он был не зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас задержим, будем смотреть, зарегистрировал он автомобиль или нет. Его сейчас разыскивают", - пояснили в пресс-службе.
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тюменская область, тюмень

В Тюмени ищут водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера

14:07 24.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. ГИБДД в Тюмени намерена привлечь к ответственности водителя, ездившего с табличкой "Люцифер" вместо номера, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоинспекции Тюменской области.
Ранее в Telegram-каналах появились фото "Лады Приоры", у которой вместо задних госномеров значится белыми буквами на черном фоне "Люцифер".
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18 мая, 17:16
В Кузбассе пьяный водитель перепутал права с набором для барбекю
В автоинспекции заявили, что этого автомобилиста уже не раз задерживали и привлекали к ответственности – в том числе потому, что машина не была зарегистрирована, и за тонировку.
"Мы можем его наказать либо за нарушение правил регистрации, если машина не зарегистрирована, либо за управление без государственных регистрационных знаков. Раньше он был не зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас задержим, будем смотреть, зарегистрировал он автомобиль или нет. Его сейчас разыскивают", - пояснили в пресс-службе.
 
Тюменская областьТюмень
 
 
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