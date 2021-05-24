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Туризм
https://ria.ru/20210524/turtsiya-1733623241.html
В Турции намерены сохранить сертификацию безопасного туризма после пандемии
В Турции намерены сохранить сертификацию безопасного туризма после пандемии - РИА Новости, 24.05.2021
В Турции намерены сохранить сертификацию безопасного туризма после пандемии
Турецкие власти намерены продолжить программу сертификации безопасного туризма и по окончании пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости министр культуры и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:44
2021-05-24T12:44
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Турецкие власти намерены продолжить программу сертификации безопасного туризма и по окончании пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой."Более 9,8 тысячи туристических объектов получили сертификаты. Число гостиниц превысило 4,8 тысячи. И оно увеличивается день ото дня. По закону, если в отелях 30 и более номеров, им не разрешается работать, если нет сертификата, – пояснил он. – Но и те, у кого меньше номерной фонд, добровольно подают на сертификат. Мы хотим, чтобы в Турции критерии здоровья и гигиены были постоянными и регулярно проверялись в отелях и после пандемии".По его словам, этого же хочет и туристическая отрасль."Они увидели, что в условиях, когда правила гигиены соблюдались дисциплинированно, гости счастливыми возвращались домой. Вот почему я думаю, что эта система будет постоянной в Турции. Естественно, правила могут измениться после окончания пандемии COVID-19. Здесь главное — гигиена и безопасность. Правила, связанные с этим, продолжат применяться", — добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/turtsiya-1733597807.html
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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, новости - туризм, турция

В Турции намерены сохранить сертификацию безопасного туризма после пандемии

12:44 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Турецкие власти намерены продолжить программу сертификации безопасного туризма и по окончании пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
"Более 9,8 тысячи туристических объектов получили сертификаты. Число гостиниц превысило 4,8 тысячи. И оно увеличивается день ото дня. По закону, если в отелях 30 и более номеров, им не разрешается работать, если нет сертификата, – пояснил он. – Но и те, у кого меньше номерной фонд, добровольно подают на сертификат. Мы хотим, чтобы в Турции критерии здоровья и гигиены были постоянными и регулярно проверялись в отелях и после пандемии".
По его словам, этого же хочет и туристическая отрасль.
"Они увидели, что в условиях, когда правила гигиены соблюдались дисциплинированно, гости счастливыми возвращались домой. Вот почему я думаю, что эта система будет постоянной в Турции. Естественно, правила могут измениться после окончания пандемии COVID-19. Здесь главное — гигиена и безопасность. Правила, связанные с этим, продолжат применяться", — добавил министр.
Яхта на пирсе, Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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