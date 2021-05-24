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Названы ранние симптомы образования тромбов
Названы ранние симптомы образования тромбов - РИА Новости, 24.05.2021
Названы ранние симптомы образования тромбов
Британская газета Express со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств опубликовала список симптомов, которые могут сигнализировать об образовании... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:21
2021-05-24T22:57
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Британская газета Express со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств опубликовала список симптомов, которые могут сигнализировать об образовании тромба. Так, тревожными признаками медики назвали:При обнаружении этих симптомов врачи рекомендовали обратиться за медицинской помощью.
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Названы ранние симптомы образования тромбов

21:21 24.05.2021 (обновлено: 22:57 24.05.2021)
 
© Fotolia / abhijith3747Эритроциты
Эритроциты - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Fotolia / abhijith3747
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Британская газета Express со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств опубликовала список симптомов, которые могут сигнализировать об образовании тромба.
Так, тревожными признаками медики назвали:
  • одышку;
  • боль в груди;
  • долго не проходящую боль в животе;
  • отек конечности;
  • сильные и продолжительные по времени головные боли;
  • помутнение зрения.
При обнаружении этих симптомов врачи рекомендовали обратиться за медицинской помощью.
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