https://ria.ru/20210524/tromb-1733735812.html

Названы ранние симптомы образования тромбов

Названы ранние симптомы образования тромбов - РИА Новости, 24.05.2021

Названы ранние симптомы образования тромбов

Британская газета Express со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств опубликовала список симптомов, которые могут сигнализировать об образовании... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:21

2021-05-24T21:21

2021-05-24T22:57

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Британская газета Express со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств опубликовала список симптомов, которые могут сигнализировать об образовании тромба. Так, тревожными признаками медики назвали:При обнаружении этих симптомов врачи рекомендовали обратиться за медицинской помощью.

https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html

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