https://ria.ru/20210524/terakt-1733670473.html

В Минске остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте

В Минске остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте - РИА Новости, 24.05.2021

В Минске остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте

Посадку на рейс Lufthansa Минск — Франфуркт остановили из-за предупреждения о теракте, сообщила пресс-служба аэропорта белорусской столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:34

2021-05-24T15:34

2021-05-24T16:02

задержание основателя telegram-канала nexta

минск

в мире

lufthansa

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Посадку на рейс Lufthansa Минск — Франфуркт остановили из-за предупреждения о теракте, сообщила пресс-служба аэропорта белорусской столицы в Telegram-канале.Там уточнили, что получили по электронной почте письмо, в котором говорилось о намерении совершить террористический акт на рейсе LH1487, вылетающем в 14:20.Подразделения авиационной безопасности аэропорта приняли меры по обеспечению безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. Сейчас они проводят повторный досмотр самолета и всего, что на нем будет перевозиться.В пресс-службе добавили, что проинформировали о происходящем все заинтересованные стороны, и принесли извинения за задержку рейса. Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

минск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, минск, в мире, lufthansa