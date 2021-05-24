Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/terakt-1733670473.html
В Минске остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте
В Минске остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте - РИА Новости, 24.05.2021
В Минске остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте
Посадку на рейс Lufthansa Минск — Франфуркт остановили из-за предупреждения о теракте, сообщила пресс-служба аэропорта белорусской столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:34
2021-05-24T16:02
задержание основателя telegram-канала nexta
минск
в мире
lufthansa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/146532/88/1465328800_0:143:3000:1831_1920x0_80_0_0_6b00596250a6a53f3cfabdbe88c87747.jpg
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Посадку на рейс Lufthansa Минск — Франфуркт остановили из-за предупреждения о теракте, сообщила пресс-служба аэропорта белорусской столицы в Telegram-канале.Там уточнили, что получили по электронной почте письмо, в котором говорилось о намерении совершить террористический акт на рейсе LH1487, вылетающем в 14:20.Подразделения авиационной безопасности аэропорта приняли меры по обеспечению безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. Сейчас они проводят повторный досмотр самолета и всего, что на нем будет перевозиться.В пресс-службе добавили, что проинформировали о происходящем все заинтересованные стороны, и принесли извинения за задержку рейса. Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/146532/88/1465328800_185:0:2816:1973_1920x0_80_0_0_049dd0f0b50a87a03c2dde6592b259b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, минск, в мире, lufthansa

В Минске остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте

15:34 24.05.2021 (обновлено: 16:02 24.05.2021)
 
© Flickr / chuck_unixНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Flickr / chuck_unix
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Посадку на рейс Lufthansa Минск — Франфуркт остановили из-за предупреждения о теракте, сообщила пресс-служба аэропорта белорусской столицы в Telegram-канале.
Там уточнили, что получили по электронной почте письмо, в котором говорилось о намерении совершить террористический акт на рейсе LH1487, вылетающем в 14:20.
Подразделения авиационной безопасности аэропорта приняли меры по обеспечению безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. Сейчас они проводят повторный досмотр самолета и всего, что на нем будет перевозиться.
В пресс-службе добавили, что проинформировали о происходящем все заинтересованные стороны, и принесли извинения за задержку рейса.
"Надеемся на понимание того, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении.
Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
23 мая, 23:31
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaМинскВ миреLufthansa
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния