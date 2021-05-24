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Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана
Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана - РИА Новости, 24.05.2021
Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана
В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:52
2021-05-24T16:52
2021-05-24T20:43
республика дагестан
махачкала
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей.Видео выступления быстро распространилось в социальных сетях. В ролике показано, как двое подростков пытаются скопировать поддержки, а другие дети танцуют на заднем плане.Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в беседе с "360" раскритиковал школьников и объяснил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки.Член ОП напомнил, что Дагестан — религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".Хадулаев отметил, что ответственность за случившееся несет директор учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.
https://ria.ru/20210510/tantsy-1731653331.html
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Танец "Лебединое озеро" в исполнении учеников дагестанской школы
В Махачкале ученики одной из школ станцевали в балетных пачках танец "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию со стороны местных жителей.
2021-05-24T16:52
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республика дагестан, махачкала, общество