https://ria.ru/20210524/tantsy-1733689435.html

Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана

Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана - РИА Новости, 24.05.2021

Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана

В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:52

2021-05-24T16:52

2021-05-24T20:43

республика дагестан

махачкала

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей.Видео выступления быстро распространилось в социальных сетях. В ролике показано, как двое подростков пытаются скопировать поддержки, а другие дети танцуют на заднем плане.Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в беседе с "360" раскритиковал школьников и объяснил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки.Член ОП напомнил, что Дагестан — религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".Хадулаев отметил, что ответственность за случившееся несет директор учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.

https://ria.ru/20210510/tantsy-1731653331.html

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махачкала

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Танец "Лебединое озеро" в исполнении учеников дагестанской школы В Махачкале ученики одной из школ станцевали в балетных пачках танец "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию со стороны местных жителей. 2021-05-24T16:52 true PT0M38S

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республика дагестан, махачкала, общество