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Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана
Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана - РИА Новости, 24.05.2021
Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана
В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:52
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республика дагестан
махачкала
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей.Видео выступления быстро распространилось в социальных сетях. В ролике показано, как двое подростков пытаются скопировать поддержки, а другие дети танцуют на заднем плане.Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в беседе с "360" раскритиковал школьников и объяснил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки.Член ОП напомнил, что Дагестан — религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".Хадулаев отметил, что ответственность за случившееся несет директор учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.
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60
Танец "Лебединое озеро" в исполнении учеников дагестанской школы
В Махачкале ученики одной из школ станцевали в балетных пачках танец "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию со стороны местных жителей.
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республика дагестан, махачкала, общество

Станцевавшие в балетных пачках школьники разгневали жителей Дагестана

16:52 24.05.2021 (обновлено: 20:43 24.05.2021)
 
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Махачкале ученики одой из школ станцевали в балетных пачках "Лебединое озеро", чем вызвали бурную реакцию местных жителей.
Видео выступления быстро распространилось в социальных сетях. В ролике показано, как двое подростков пытаются скопировать поддержки, а другие дети танцуют на заднем плане.
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Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в беседе с "360" раскритиковал школьников и объяснил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки.

"Тем более там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, не принято", — сказал он.

Член ОП напомнил, что Дагестан — религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".
Хадулаев отметил, что ответственность за случившееся несет директор учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.
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