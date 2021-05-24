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"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным - РИА Новости, 24.05.2021
"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным
Недостаточное бронирование, плохая проходимость, чрезмерная мощность орудия и избыточный вес — Пентагон вынужден досрочно списать самоходные артиллерийские... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:00
2021-05-24T08:01
россия
армия сша
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сша
пентагон
технологии
безопасность
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Недостаточное бронирование, плохая проходимость, чрезмерная мощность орудия и избыточный вес — Пентагон вынужден досрочно списать самоходные артиллерийские установки на базе бронетранспортера "Страйкер". Эти колесные танки разработали в начале нулевых, но уже первое боевое применение в Ираке выявило несовершенство конструкции всего семейства. О слабостях американской бронетехники — в материале РИА Новости.Пушка на колесахБронированные машины "Страйкер" Пентагон принял на вооружение в 2002-м. Их разработали на базе канадского бронетранспортера LAV III, представляющего собой, в свою очередь, модернизированную версию швейцарского БТР "Пиранья", спроектированного еще в 1970-х.Американский БТР не сильно отличался от прототипов — корпус и общая компоновка не изменились. Чуть увеличили высоту, усилили бронезащиту, скорректировали профиль днища. Экипаж — два человека, в десантном отсеке помещаются девять бойцов. Дизельный двигатель мощностью 350 лошадиных сил разгоняет "Страйкер" при отключенных двух передних мостах до 100 километров в час по шоссе. Топлива хватает почти на 500 километров.Лобовая броня выдерживает попадание 14-миллиметровых бронебойных боеприпасов или осколков 155-миллиметровых снарядов. Борта и корма защищают десант лишь от пуль калибром 7,62 миллиметра.Вооружение стандартной модели — крупнокалиберный 12,7- или 7,62-миллиметровый пулемет "Браунинг". Предусмотрена возможность установки 40-миллиметрового автоматического гранатомета. Разработали несколько вариантов БТР: самоходный 120-миллиметровый миномет, разведывательная, командно-штабная, инженерная и санитарная машины.Кроме того, есть версия с тяжелым вооружением — нарезной 105-миллиметровой танковой пушкой. Именно от этой модификации, предназначенной для штурма укрепленных позиций, бункеров и бронетехники противника, в Пентагоне решили отказаться. Выявили системные проблемы с орудием и автоматом заряжания, который, к слову, этот БТР получил в США первым. Пушки "Абрамсов", к примеру, до сих пор перезаряжают по старинке — вручную.Военные подсчитали расходы и пришли к выводу, что смысла модернизировать САУ нет. Гораздо проще заменить тяжелый "Страйкер" переносными противотанковыми комплексами "Джавелин".Не оправдал ожиданийВ начале нулевых Пентагон сразу заказал более двух тысяч бронетранспортеров — собирались разом устранить дефицит мобильных средств перевозки пехоты. Тогда же сформировали специализированные механизированные бригады (Stryker brigade combat team, SBCT).Каждое такое соединение насчитывает около 4,5 тысячи солдат и офицеров, в распоряжении которых триста колесных БТР в различном исполнении. С тактической точки зрения SBCT занимают место между высокомобильной пехотой на автомобилях "Хамви" и тяжелыми бронетанковыми группами.Считается, что эти бригады способны оперативно развернуться и эффективно решать разные боевые задачи в любой точке мира. Переброску личного состава и техники обеспечивают транспортные самолеты С-130 "Геркулес".В 2004-м первое соединение направили в Ирак. В течение года отрабатывали тактику применения "страйкер-бригады" в боевых действиях, испытывали новые бронетранспортеры. Командование тогда отмечало высокую эффективность формирований и БТР, особенно в городских боях. Однако солдаты жаловались на дефекты в конструкции машины, недостаточную огневую мощь и слабое бронирование.Последовавший за этим доклад специальной комиссии Пентагона едва не привел к закрытию программы. Выяснилось, что БТР хорош только на ровных дорогах и шоссе — на пересеченной местности застревает в грязи или песке. Двигатель часто приходилось использовать на повышенных оборотах, из-за чего резко снижался ресурс. На бездорожье не выдерживала подвеска: "Страйкер" по сравнению с канадским и швейцарским аналогами серьезно потяжелел. Еще один серьезный просчет конструкторов — броня, хорошо защищавшая экипаж лишь от стрелкового оружия. В реальных боях противник предпочитал вести огонь из гранатометов. Снаряды РПГ легко пробивали корпус, поэтому машины пришлось экстренно оборудовать решетчатыми панелями.Кроме того, из-за высокого центра тяжести БТР нередко переворачивались при наезде на препятствие или подрыве на мине. Причем ремни безопасности должным образом не фиксировали людей при переворотах, от чего несколько солдат погибли. Шлейф проблем"Детские болячки" попытались исправить. Например, противокумулятивные решетки и навесное бронирование начали устанавливать штатно на заводе. Из-за этого увеличилась масса и возникли осложнения при переброске машин по воздуху — некоторые модификации попросту выпали из лимитов грузоподъемности транспортных самолетов.Новая электроника и приборы ночного видения тоже не сильно изменили ситуацию. "Страйкер" так и остался машиной с кучей нерешенных проблем. К тому же модернизация потребовала дополнительного финансирования всей программы. Впрочем, в американской армии проблема оснащения войск бронетранспортерами, соответствующими требованиям современной войны, актуальна не первый год. Пентагон пытался реализовать ряд проектов, но безуспешно.Так, в 2004-м американские генералы задумали большую реформу армии. В рамках проекта Future combat systems (FCS) решили создать семейство бронемашин в пилотируемых и беспилотных вариантах. На разработку потратили сотни миллиардов долларов, планировали в 2015-м развернуть первую бригаду на новой технике, к 2030-му — сформировать 15 соединений. Однако неожиданно программу закрыли — по официальной формулировке, в связи со сменой оборонной стратегии. Затем запустили проект перспективной боевой машины пехоты — Ground Combat Vehicle (GCV), которая должна была превосходить по защищенности устаревшую M2 Bradly и при этом быть легче, мобильнее, маневренней. В итоге GCV оказался слишком дорогим для серийного производства — в 2014-м все работы свернули. Сейчас американцы реализуют еще одну программу — Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), предполагающую создание гусеничной БМП с искусственным интеллектом и дистанционным управлением. Пока же Пентагону приходится перевозить пехоту и воевать на "старичках" М113 и M2 Bradly, а также заниматься модернизацией "малокалиберного" "Страйкера". Обновленную версию "A1" представили несколько лет назад: 30-миллиметровое орудие, доработанная броня, более мощный двигатель, усиленная трансмиссия. Предусмотрен также вариант машины ПВО малого радиуса действия. Но станет ли этот "Страйкер" более подходящим для боевых действий, чем предыдущие версии, – неизвестно. Ведь, по сути, конструкция прежняя.
https://ria.ru/20210204/abramsy-1595713321.html
https://ria.ru/20201106/umnye-tanki-1583150067.html
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россия, армия сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, технологии, безопасность

"Придется списать": армия США признала свой танк небоеспособным

08:00 24.05.2021 (обновлено: 08:01 24.05.2021)
 
© Фото : The U.S. ArmyАртиллерийская самоходка Stryker M1128 Mobile Gun System
Артиллерийская самоходка Stryker M1128 Mobile Gun System - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : The U.S. Army
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Недостаточное бронирование, плохая проходимость, чрезмерная мощность орудия и избыточный вес — Пентагон вынужден досрочно списать самоходные артиллерийские установки на базе бронетранспортера "Страйкер". Эти колесные танки разработали в начале нулевых, но уже первое боевое применение в Ираке выявило несовершенство конструкции всего семейства. О слабостях американской бронетехники — в материале РИА Новости.

Пушка на колесах

Бронированные машины "Страйкер" Пентагон принял на вооружение в 2002-м. Их разработали на базе канадского бронетранспортера LAV III, представляющего собой, в свою очередь, модернизированную версию швейцарского БТР "Пиранья", спроектированного еще в 1970-х.
Американский БТР не сильно отличался от прототипов — корпус и общая компоновка не изменились. Чуть увеличили высоту, усилили бронезащиту, скорректировали профиль днища. Экипаж — два человека, в десантном отсеке помещаются девять бойцов. Дизельный двигатель мощностью 350 лошадиных сил разгоняет "Страйкер" при отключенных двух передних мостах до 100 километров в час по шоссе. Топлива хватает почти на 500 километров.
Лобовая броня выдерживает попадание 14-миллиметровых бронебойных боеприпасов или осколков 155-миллиметровых снарядов. Борта и корма защищают десант лишь от пуль калибром 7,62 миллиметра.
Танк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Вооружение стандартной модели — крупнокалиберный 12,7- или 7,62-миллиметровый пулемет "Браунинг". Предусмотрена возможность установки 40-миллиметрового автоматического гранатомета. Разработали несколько вариантов БТР: самоходный 120-миллиметровый миномет, разведывательная, командно-штабная, инженерная и санитарная машины.
Кроме того, есть версия с тяжелым вооружением — нарезной 105-миллиметровой танковой пушкой. Именно от этой модификации, предназначенной для штурма укрепленных позиций, бункеров и бронетехники противника, в Пентагоне решили отказаться. Выявили системные проблемы с орудием и автоматом заряжания, который, к слову, этот БТР получил в США первым. Пушки "Абрамсов", к примеру, до сих пор перезаряжают по старинке — вручную.
Военные подсчитали расходы и пришли к выводу, что смысла модернизировать САУ нет. Гораздо проще заменить тяжелый "Страйкер" переносными противотанковыми комплексами "Джавелин".
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкПоказательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии

Не оправдал ожиданий

В начале нулевых Пентагон сразу заказал более двух тысяч бронетранспортеров — собирались разом устранить дефицит мобильных средств перевозки пехоты. Тогда же сформировали специализированные механизированные бригады (Stryker brigade combat team, SBCT).
Каждое такое соединение насчитывает около 4,5 тысячи солдат и офицеров, в распоряжении которых триста колесных БТР в различном исполнении. С тактической точки зрения SBCT занимают место между высокомобильной пехотой на автомобилях "Хамви" и тяжелыми бронетанковыми группами.
Считается, что эти бригады способны оперативно развернуться и эффективно решать разные боевые задачи в любой точке мира. Переброску личного состава и техники обеспечивают транспортные самолеты С-130 "Геркулес".
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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В 2004-м первое соединение направили в Ирак. В течение года отрабатывали тактику применения "страйкер-бригады" в боевых действиях, испытывали новые бронетранспортеры. Командование тогда отмечало высокую эффективность формирований и БТР, особенно в городских боях. Однако солдаты жаловались на дефекты в конструкции машины, недостаточную огневую мощь и слабое бронирование.
Последовавший за этим доклад специальной комиссии Пентагона едва не привел к закрытию программы. Выяснилось, что БТР хорош только на ровных дорогах и шоссе — на пересеченной местности застревает в грязи или песке. Двигатель часто приходилось использовать на повышенных оборотах, из-за чего резко снижался ресурс. На бездорожье не выдерживала подвеска: "Страйкер" по сравнению с канадским и швейцарским аналогами серьезно потяжелел.
© Sputnik / Денис Асланов  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне "Орфоло" в Грузии
Военнослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit-2016 под эгидой НАТО на полигоне Орфоло в Грузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащие рядом с легкой бронированной машиной LAV-25 во время учений Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне "Орфоло" в Грузии
Еще один серьезный просчет конструкторов — броня, хорошо защищавшая экипаж лишь от стрелкового оружия. В реальных боях противник предпочитал вести огонь из гранатометов. Снаряды РПГ легко пробивали корпус, поэтому машины пришлось экстренно оборудовать решетчатыми панелями.
Кроме того, из-за высокого центра тяжести БТР нередко переворачивались при наезде на препятствие или подрыве на мине. Причем ремни безопасности должным образом не фиксировали людей при переворотах, от чего несколько солдат погибли.
© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкБронетранспортер "Страйкер" во время военных учений НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Бронетранспортер Страйкер во время военных учений НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Бронетранспортер "Страйкер" во время военных учений НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии

Шлейф проблем

"Детские болячки" попытались исправить. Например, противокумулятивные решетки и навесное бронирование начали устанавливать штатно на заводе. Из-за этого увеличилась масса и возникли осложнения при переброске машин по воздуху — некоторые модификации попросту выпали из лимитов грузоподъемности транспортных самолетов.
Новая электроника и приборы ночного видения тоже не сильно изменили ситуацию. "Страйкер" так и остался машиной с кучей нерешенных проблем. К тому же модернизация потребовала дополнительного финансирования всей программы.
Впрочем, в американской армии проблема оснащения войск бронетранспортерами, соответствующими требованиям современной войны, актуальна не первый год. Пентагон пытался реализовать ряд проектов, но безуспешно.
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Так, в 2004-м американские генералы задумали большую реформу армии. В рамках проекта Future combat systems (FCS) решили создать семейство бронемашин в пилотируемых и беспилотных вариантах. На разработку потратили сотни миллиардов долларов, планировали в 2015-м развернуть первую бригаду на новой технике, к 2030-му — сформировать 15 соединений. Однако неожиданно программу закрыли — по официальной формулировке, в связи со сменой оборонной стратегии.
Затем запустили проект перспективной боевой машины пехоты — Ground Combat Vehicle (GCV), которая должна была превосходить по защищенности устаревшую M2 Bradly и при этом быть легче, мобильнее, маневренней. В итоге GCV оказался слишком дорогим для серийного производства — в 2014-м все работы свернули.
© Фото : Boeing, GDLSБронемашина Stryker MSL
Бронемашина Stryker MSL - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : Boeing, GDLS
Бронемашина Stryker MSL
Сейчас американцы реализуют еще одну программу — Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), предполагающую создание гусеничной БМП с искусственным интеллектом и дистанционным управлением.
Пока же Пентагону приходится перевозить пехоту и воевать на "старичках" М113 и M2 Bradly, а также заниматься модернизацией "малокалиберного" "Страйкера". Обновленную версию "A1" представили несколько лет назад: 30-миллиметровое орудие, доработанная броня, более мощный двигатель, усиленная трансмиссия. Предусмотрен также вариант машины ПВО малого радиуса действия. Но станет ли этот "Страйкер" более подходящим для боевых действий, чем предыдущие версии, – неизвестно. Ведь, по сути, конструкция прежняя.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige BehringerКолонна бронемашин армии США Stryker в Латвии
Колонна бронемашин армии США Stryker в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige Behringer
Колонна бронемашин армии США Stryker в Латвии
 
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