https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html

Мосгорсуд обязал "Медузу"* удалить статью о Евгении Пригожине

Мосгорсуд обязал "Медузу"* удалить статью о Евгении Пригожине - РИА Новости, 24.05.2021

Мосгорсуд обязал "Медузу"* удалить статью о Евгении Пригожине

Мосгорсуд в понедельник обязал новостное издание "Медуза"* (признано в России иностранным агентом) удалить статью о бизнесмене Евгении Пригожине как... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:11

2021-05-24T18:11

2021-05-24T18:11

россия

евгений пригожин

общество

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник обязал новостное издание "Медуза"* (признано в России иностранным агентом) удалить статью о бизнесмене Евгении Пригожине как недостоверную и выплатить 80 тысяч рублей, сообщает принадлежащая Пригожину компания "Конкорд".Такое решение суд принял, рассмотрев апелляционные жалобы защиты коммерсанта на решения Савеловского суда, в минувшем феврале отклонившего иск Пригожина о защите чести и достоинства к "Медузе"*, а также журналистам Максиму Шевченко и Илье Косыгину."Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд рассмотрел две апелляционные жалобы Евгения Викторовича Пригожина на решения Савеловского районного суда… В ходе заседаний суд постановил удовлетворить жалобы Евгения Викторовича", - говорится в сообщении на странице "Конкорда" в "ВКонтакте".Как сообщает сама "Медуза"*, в статье, из-за которой коммерсант подал в суд на издание, говорится о якобы существующем намерении Пригожина добиться удаления из выдачи "Яндекса" ссылок на ряд текстов о нем.По первому иску - к "Медузе"*, Шевченко и администратору интернет-ресурса "Довод" Илье Косыгину - Мосгорсуд "признал распространяемые ответчиками выражения недостоверными", обязал удалить "информацию, ставшую предметом для иска", выпустить опровержения, а также взыскал с каждого по 80 тысяч рублей.По второму иску апелляционная инстанция признала оскорбительным выражение Шевченко в адрес Пригожина, обязала удалить его из интернета, а также взыскала 100 тысяч рублей за моральный вред.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210426/meduza-1730053275.html

https://ria.ru/20210518/smi-1732791203.html

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россия, евгений пригожин, общество, происшествия