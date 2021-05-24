Нижегородца осудили пожизненно за убийство девятилетней девочки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Павел Сурков, убивший девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы, для того чтобы отомстить ей, осужден пожизненно, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Сегодня суд приговорил обвиняемого Суркова к пожизненному заключению в колонии особого режима", - сообщили агентству в суде.
Девочка 2010 года рождения пропала по дороге домой из школы в сентябре 2020 года в поселке Неклюдово Борского района. Последний раз ее видели, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. Утром в пятницу по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый мужчина 1986 года рождения.
По данным регионального следственного управления СК РФ, мужчина причастен к совершению еще одного убийства. По версии следствия, днем 24 сентября в доме по улице Державина в городе Бор в ходе ссоры с местной жительницей он ударил ее молотком по голове, 46-летняя женщина скончалась. В тот же день злоумышленник, встретив на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел девятилетнюю девочку в безлюдное место и задушил, после чего скрылся с места преступления.
Ранее Сурков в суде признал свою вину в случившемся и сказал, что раскаивается. Он заявил журналистам, что причиной трагедии стало то, что он ругался с гражданской женой (матерью погибшей девочки) из-за того, что та была беременна от него, но ребенка не сохранила. Про случившееся сказал, что ему жаль и он сам себе не простит. Как заманил девочку в безлюдное место, не помнит, был "слишком пьян".