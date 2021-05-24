https://ria.ru/20210524/sud-1733699123.html

Нижегородца осудили пожизненно за убийство девятилетней девочки

Нижегородца осудили пожизненно за убийство девятилетней девочки - РИА Новости, 24.05.2021

Нижегородца осудили пожизненно за убийство девятилетней девочки

Павел Сурков, убивший девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы, для того чтобы отомстить ей, осужден пожизненно, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:34

2021-05-24T17:34

2021-05-24T17:34

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

борский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Павел Сурков, убивший девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы, для того чтобы отомстить ей, осужден пожизненно, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.Девочка 2010 года рождения пропала по дороге домой из школы в сентябре 2020 года в поселке Неклюдово Борского района. Последний раз ее видели, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. Утром в пятницу по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый мужчина 1986 года рождения.По данным регионального следственного управления СК РФ, мужчина причастен к совершению еще одного убийства. По версии следствия, днем 24 сентября в доме по улице Державина в городе Бор в ходе ссоры с местной жительницей он ударил ее молотком по голове, 46-летняя женщина скончалась. В тот же день злоумышленник, встретив на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел девятилетнюю девочку в безлюдное место и задушил, после чего скрылся с места преступления.Ранее Сурков в суде признал свою вину в случившемся и сказал, что раскаивается. Он заявил журналистам, что причиной трагедии стало то, что он ругался с гражданской женой (матерью погибшей девочки) из-за того, что та была беременна от него, но ребенка не сохранила. Про случившееся сказал, что ему жаль и он сам себе не простит. Как заманил девочку в безлюдное место, не помнит, был "слишком пьян".

https://ria.ru/20210519/pozhiznennoe-1732893625.html

нижегородская область

борский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, борский район, происшествия