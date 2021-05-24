https://ria.ru/20210524/sud-1733649936.html

Мужчина получил 17 лет колонии за жестокое убийство жителя Забайкалья

Мужчина получил 17 лет колонии за жестокое убийство жителя Забайкалья - РИА Новости, 24.05.2021

Мужчина получил 17 лет колонии за жестокое убийство жителя Забайкалья

Суд в Забайкалье приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима 19-летнего жителя поселка Агинское, убившего вместе с подельником 17-летнего... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:15

2021-05-24T14:15

2021-05-24T14:15

следственный комитет россии (ск рф)

агинское

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Суд в Забайкалье приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима 19-летнего жителя поселка Агинское, убившего вместе с подельником 17-летнего знакомого за данные им показания о совершенном преступлении, сообщает СУСК региона.По данным СК, в ночь на 12 декабря 2019 года в поселке Агинское осужденный вместе со своим сверстником Зиновьевым убили 17-летнего юношу из мести за данные им показания, изобличающие Зиновьева в совершении преступления. По версии следствия, сначала они избили потерпевшего, а затем силой усадили в автомобиль осужденного, вывезли за поселок, где продолжили избиение, а затем попытались задушить шнурком из капюшона."Полагая, что потерпевший мёртв, мужчины вывезли его в другое место, чтобы скрыть. Обнаружив, что жертва еще подаёт признаки жизни, они вновь начали душить юношу шнурком, после чего, поочередно передавая нож друг другу, нанесли 24 ножевых ранения в шею и грудную клетку, от чего тот скончался. Затем преступники расчленили тело потерпевшего и скрыли его части в разных местах", - говорится в сообщении."Приговором суда Зориктуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима... Второй обвиняемый, Зиновьев, свел счеты с жизнью в следственном изоляторе", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20210523/ubiystvo-1733572616.html

агинское

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), агинское, происшествия