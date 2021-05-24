https://ria.ru/20210524/sud-1733613356.html

Житель Архангельской области ответит в суде за истязание трехлетнего сына

Житель Архангельской области ответит в суде за истязание трехлетнего сына - РИА Новости, 24.05.2021

Житель Архангельской области ответит в суде за истязание трехлетнего сына

Суд в Архангельской области рассмотрит дело 39-летнего жителя Онежского района, обвиняющегося в том, что истязал трехлетнего сына, который шумел и не хотел... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:36

2021-05-24T11:36

2021-05-24T11:36

россия

архангельская область

онежский район

происшествия

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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Суд в Архангельской области рассмотрит дело 39-летнего жителя Онежского района, обвиняющегося в том, что истязал трехлетнего сына, который шумел и не хотел засыпать, сообщили в региональном СУСК РФ."Следствием установлено, что обвиняемый в период с августа 2019 года по март 2021 года грубо обращался с 3-летним сыном, систематически толкал ребенка и наносил ему побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания, а также не обеспечивал нормальные условия проживания", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, поводом для телесных наказаний служили непослушание, нарушение тишины, нежелание засыпать. В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что применял физические наказания в воспитательных целях.Уголовное дело возбуждено после плановой проверки многодетной семьи органами опеки и попечительства, сотрудники которой обратили внимание на телесные повреждения у малолетнего мальчика. В настоящее время пострадавший ребенок находится в специализированном центре, добавили в ведомстве.Дело, возбужденное по п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), направлено в суд.

https://ria.ru/20210319/stavropol-1602033564.html

https://ria.ru/20210117/rebenok-1593390318.html

россия

архангельская область

онежский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, архангельская область, онежский район, происшествия