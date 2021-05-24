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Житель Архангельской области ответит в суде за истязание трехлетнего сына
Житель Архангельской области ответит в суде за истязание трехлетнего сына - РИА Новости, 24.05.2021
Житель Архангельской области ответит в суде за истязание трехлетнего сына
Суд в Архангельской области рассмотрит дело 39-летнего жителя Онежского района, обвиняющегося в том, что истязал трехлетнего сына, который шумел и не хотел... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:36
2021-05-24T11:36
россия
архангельская область
онежский район
происшествия
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Суд в Архангельской области рассмотрит дело 39-летнего жителя Онежского района, обвиняющегося в том, что истязал трехлетнего сына, который шумел и не хотел засыпать, сообщили в региональном СУСК РФ."Следствием установлено, что обвиняемый в период с августа 2019 года по март 2021 года грубо обращался с 3-летним сыном, систематически толкал ребенка и наносил ему побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания, а также не обеспечивал нормальные условия проживания", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, поводом для телесных наказаний служили непослушание, нарушение тишины, нежелание засыпать. В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что применял физические наказания в воспитательных целях.Уголовное дело возбуждено после плановой проверки многодетной семьи органами опеки и попечительства, сотрудники которой обратили внимание на телесные повреждения у малолетнего мальчика. В настоящее время пострадавший ребенок находится в специализированном центре, добавили в ведомстве.Дело, возбужденное по п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), направлено в суд.
https://ria.ru/20210319/stavropol-1602033564.html
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россия
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россия, архангельская область, онежский район, происшествия

Житель Архангельской области ответит в суде за истязание трехлетнего сына

11:36 24.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Суд в Архангельской области рассмотрит дело 39-летнего жителя Онежского района, обвиняющегося в том, что истязал трехлетнего сына, который шумел и не хотел засыпать, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Следствием установлено, что обвиняемый в период с августа 2019 года по март 2021 года грубо обращался с 3-летним сыном, систематически толкал ребенка и наносил ему побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания, а также не обеспечивал нормальные условия проживания", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в ведомстве, поводом для телесных наказаний служили непослушание, нарушение тишины, нежелание засыпать. В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что применял физические наказания в воспитательных целях.
Уголовное дело возбуждено после плановой проверки многодетной семьи органами опеки и попечительства, сотрудники которой обратили внимание на телесные повреждения у малолетнего мальчика. В настоящее время пострадавший ребенок находится в специализированном центре, добавили в ведомстве.
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Дело, возбужденное по п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), направлено в суд.
 
РоссияАрхангельская областьОнежский районПроисшествия
 
 
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