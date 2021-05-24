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Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 24.05.2021
Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" об "ошибочном" решении Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:32
2021-05-24T01:32
великобритания
великая отечественная война (1941-1945)
россия
нормандия
лдпр
госдума рф
иосиф сталин (джугашвили)
владимир жириновский
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" об "ошибочном" решении Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны.Депутат Госдумы считает, что советскому лидеру не следовало настаивать на том, чтобы союзники СССР по антигитлеровской коалиции — США и Великобритания — спешили с открытием Второго фронта.Открытие Второго фронта состоялось шестого июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии. Маневр сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, однако основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где сосредоточились главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
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великобритания, великая отечественная война (1941-1945), россия, нормандия, лдпр, госдума рф, иосиф сталин (джугашвили), владимир жириновский, франция, ссср, сша, в мире

Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне

01:32 24.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" об "ошибочном" решении Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны.
Депутат Госдумы считает, что советскому лидеру не следовало настаивать на том, чтобы союзники СССР по антигитлеровской коалиции — США и Великобритания — спешили с открытием Второго фронта.
"Ведь это ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать Второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном. Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени", — заявил Жириновский.
Открытие Второго фронта состоялось шестого июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии. Маневр сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, однако основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где сосредоточились главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
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ВеликобританияВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияНормандияЛДПРГосдума РФИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ЖириновскийФранцияСССРСШАВ мире
 
 
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