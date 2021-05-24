https://ria.ru/20210524/stalin-1733580471.html

Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне

Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 24.05.2021

Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне

Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" об "ошибочном" решении Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T01:32

2021-05-24T01:32

2021-05-24T01:32

великобритания

великая отечественная война (1941-1945)

россия

нормандия

лдпр

госдума рф

иосиф сталин (джугашвили)

владимир жириновский

франция

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался в эфире радиостанции "Говорит Москва" об "ошибочном" решении Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны.Депутат Госдумы считает, что советскому лидеру не следовало настаивать на том, чтобы союзники СССР по антигитлеровской коалиции — США и Великобритания — спешили с открытием Второго фронта.Открытие Второго фронта состоялось шестого июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии. Маневр сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, однако основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где сосредоточились главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

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великобритания, великая отечественная война (1941-1945), россия, нормандия, лдпр, госдума рф, иосиф сталин (джугашвили), владимир жириновский, франция, ссср, сша, в мире