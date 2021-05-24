https://ria.ru/20210524/sputnik-1733691029.html

Президент Боливии Арсе привился "Спутником V"

Президент Боливии Арсе привился "Спутником V" - РИА Новости, 24.05.2021

Президент Боливии Арсе привился "Спутником V"

Президент Боливии Луис Арсе привился российской вакциной против COVID-19 "Спутник V", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:58

2021-05-24T16:58

2021-05-24T17:27

распространение коронавируса

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МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе привился российской вакциной против COVID-19 "Спутник V", передает корреспондент РИА Новости.Глава государства Луис Арсе Катакора получил в понедельник первую дозу вакцины."Призываем население пойти в центры вакцинации... граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти", - сказал президент журналистам на выходе из центра вакцинации.В конце января президент Боливии сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании иммунизации от COVID-19. Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января."Спутник V" зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

https://ria.ru/20210522/sputnik-1733440428.html

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вакцина "спутник v", луис арсе, здоровье - общество, боливия, в мире