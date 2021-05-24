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Президент Боливии Арсе привился "Спутником V"
Президент Боливии Арсе привился "Спутником V" - РИА Новости, 24.05.2021
Президент Боливии Арсе привился "Спутником V"
Президент Боливии Луис Арсе привился российской вакциной против COVID-19 "Спутник V", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:58
2021-05-24T17:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
луис арсе
здоровье - общество
боливия
в мире
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МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе привился российской вакциной против COVID-19 "Спутник V", передает корреспондент РИА Новости.Глава государства Луис Арсе Катакора получил в понедельник первую дозу вакцины."Призываем население пойти в центры вакцинации... граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти", - сказал президент журналистам на выходе из центра вакцинации.В конце января президент Боливии сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании иммунизации от COVID-19. Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января."Спутник V" зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
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вакцина "спутник v", луис арсе, здоровье - общество, боливия, в мире

Президент Боливии Арсе привился "Спутником V"

16:58 24.05.2021 (обновлено: 17:27 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе привился российской вакциной против COVID-19 "Спутник V", передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства Луис Арсе Катакора получил в понедельник первую дозу вакцины.
"Призываем население пойти в центры вакцинации... граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти", - сказал президент журналистам на выходе из центра вакцинации.
В конце января президент Боливии сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании иммунизации от COVID-19. Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.
"Спутник V" зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
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