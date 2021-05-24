https://ria.ru/20210524/sputnik-1733664667.html

В Аргентине доказали эффективность "Спутника V" против новых штаммов

В Аргентине доказали эффективность "Спутника V" против новых штаммов - РИА Новости, 24.05.2021

В Аргентине доказали эффективность "Спутника V" против новых штаммов

Исследование российской вакцины "Спутник V", проведенное аргентинским институтом Кордовы, подтвердило высокую эффективность препарата против бразильского штамма РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:09

2021-05-24T15:09

2021-05-24T15:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

кордова

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Исследование российской вакцины "Спутник V", проведенное аргентинским институтом Кордовы, подтвердило высокую эффективность препарата против бразильского штамма коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В частности, проведенное исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых "Спутником V", позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого."У 99,65% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 42-й день после получения второго укола вакцины. У 85,5% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 14-й день после получения первого укола "Спутника V", - сообщается о полученных результатах исследования."Проведенное в Аргентине исследование подтвердило высокую эффективность вакцины "Спутник V" против новых штаммов коронавируса. Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять "Спутник V" для вакцинации населения, и сейчас мы видим, что использование препарата помогает защитить население не только против известных, но и новых вариантов вируса, включая бразильский. При этом сильный иммунный ответ формируется уже после получения первой дозы вакцины", - приводит РФПИ слова глава фонда Кирилла Дмитриева.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

https://ria.ru/20210522/vaktsina-1733439949.html

латинская америка

аргентина

кордова

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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, кордова, в мире